В соцсетях с негодованием встретили скандальное заявление Фуркада в адрес Логинова

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» возмущены заявлением французского биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, выигравшего спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Один из читателей отметил, что семикратный обладатель Кубка мира поступает неэтично по отношению к одному из своих соперников по туру.

«Что он себе позволяет?! Достойно проигрывать не умеет? Я подумал, у них личный конфликт какой-то. Это он Логинову предлагает за победу извиниться?»

По мнению другого пользователя, француза можно только пожалеть в сложившейся ситуации.

«Он человек с душевной гнильцой. А это производная от зависти, подлости, мерзости и других пороков. Иногда это непроизвольно прорывается наружу, даже если хозяин этого не хочет».

Третий полагает, что Логинову не следует просить прощения за прошлое, так как другие не сделали этого в отношении российских спортсменов, которых несправедливо отстраняли от участия в соревнованиях.

«А они извинятся за все эти политические игры, когда наших спортсменов с грязью смешали? Тогда пусть молчат!»

Также пользователи отметили, что «в этой гонке от Логинова до Фуркада было две трамвайные остановки».

«Мартен даже цветов не получил. Завидует», — констатировали пользователи.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о реакции Себастьяна Самуэльссона и Мартена Фуркада на победу Логинова в спринте.