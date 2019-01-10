Резцова считает, что Шипулин предал не попавших на ОИ спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Антона Шипулина завершить карьеру.

«Антон предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Он не стал биться за правду, нужно было найти юристов и доказывать. Шипулин отказался от борьбы. Для меня он совершил ошибку», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Также Олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, куда пойдёт работать Шипулин.

«В Госдуму, думаю, что ему сделают такое предложение. Но мне бы хотелось, чтобы Антон тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие карьеры», — добавила Резцова.

Ранее Антон Шипулин рассказал, почему решил завершить карьеру.