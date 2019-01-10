Резцова считает, что Шипулин предал не попавших на ОИ спортсменов

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Антона Шипулина завершить карьеру.
Резцова считает, что Шипулин предал не попавших на ОИ спортсменов
  • РИА Новости

«Антон предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Он не стал биться за правду, нужно было найти юристов и доказывать. Шипулин отказался от борьбы. Для меня он совершил ошибку», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Также Олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, куда пойдёт работать Шипулин.

«В Госдуму, думаю, что ему сделают такое предложение. Но мне бы хотелось, чтобы Антон тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие карьеры», — добавила Резцова.

Ранее Антон Шипулин рассказал, почему решил завершить карьеру.

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