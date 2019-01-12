Драчёв не видит ничего страшного в пятом месте Логинова в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат Александра Логинова, занявшего пятое место в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Драчёв не видит ничего страшного в пятом месте Логинова в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе
  • © Plihal Libor/CTK
  • globallookpress.com

«Александр сегодня допустил ошибки, остался без медали в пасьюте, но ничего страшного в этом нет. Учитывая психологическую нагрузку после вчерашней гонки в виде двоякого отношения к его победе, сегодняшняя гонка дала ему хороший опыт к чемпионату мира», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что погодные условия, в которых проходила гонка, были одинаковы для всех, потому нельзя этим оправдывать результаты.

«Спортсмены по-разному на них отреагировали, у кого-то получилось, у кого-то — нет. Это биатлон, он, как всегда, затягивает своей интригой, скорострельностью и азартом борьбы», — добавил глава СБР.

Логинов занял пятое место в гонке преследования, прошедшей под снегопадом, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не считает положительным свой результат в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе.

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