Драчёв не видит ничего страшного в пятом месте Логинова в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе
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«Александр сегодня допустил ошибки, остался без медали в пасьюте, но ничего страшного в этом нет. Учитывая психологическую нагрузку после вчерашней гонки в виде двоякого отношения к его победе, сегодняшняя гонка дала ему хороший опыт к чемпионату мира», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Он отметил, что погодные условия, в которых проходила гонка, были одинаковы для всех, потому нельзя этим оправдывать результаты.
«Спортсмены по-разному на них отреагировали, у кого-то получилось, у кого-то — нет. Это биатлон, он, как всегда, затягивает своей интригой, скорострельностью и азартом борьбы», — добавил глава СБР.
Логинов занял пятое место в гонке преследования, прошедшей под снегопадом, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не считает положительным свой результат в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе.