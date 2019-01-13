Малышко: рад, что нам удалось поддержать успех девушек
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«Спасибо девчонкам, что дали такие мощные эмоции своей победой. Максим Цветков на своём первом этапе дал хороший темп и задел, рад, что нам удалось поддержать успех девушек», — приводит слова Малышко «Матч ТВ».
Цветков завершил первый этап эстафеты на пятом месте, безошибочно проведя стрельбу на двух огневых рубежах. Малышко, бежал третий этап, перехватив эстафету у уже лидирующего Евгения Гараничева.
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