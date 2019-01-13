Малышко: рад, что нам удалось поддержать успех девушек

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Россиянин Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от победы мужской сборной России в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Малышко: рад, что нам удалось поддержать успех девушек
  • © Rok Rakun/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Спасибо девчонкам, что дали такие мощные эмоции своей победой. Максим Цветков на своём первом этапе дал хороший темп и задел, рад, что нам удалось поддержать успех девушек», — приводит слова Малышко «Матч ТВ».

Цветков завершил первый этап эстафеты на пятом месте, безошибочно проведя стрельбу на двух огневых рубежах. Малышко, бежал третий этап, перехватив эстафету у уже лидирующего Евгения Гараничева.

Ранее Александр Логинов рассказал, что после финиша испытал гордость за сборную России.

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