Уверенное превосходство: мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Четвёрка российских биатлонистов одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Золотые медали завоевали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. При этом ранее на высшую ступень пьедестала поднялись россиянки. Впервые за 13 лет обе отечественные команды заняли первые места в командных гонках в рамках КМ.

Рискованный выбор

После победы женской эстафетной четвёрки на этапе КМ в Оберхофе многие болельщики поверили и в потенциальный успех мужского состава сборной России, и на это имелись весомые основания. Во-первых, за Норвегию по решению тренерского штаба не бежали братья Бё — Йоханнес (лидер общего зачёта Кубка мира) и Тарьей. Во-вторых, у французов продолжает испытывать проблемы семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад.

Отечественная команда, в свою очередь, была представлена весьма сбалансированной четвёркой. С другой стороны, тренерский штаб сделал достаточно рискованный выбор. Так, Матвей Елисеев в эстафете участия не принял, зато в роли забойщика выступил вернувшийся в сборную экс-капитан Максим Цветков. Возвращение чемпиона мира получилось неоднозначным. В спринте он провалился, заняв лишь 56-е место, зато в преследовании исправился и отыграл сразу 32 позиции.

Вторым же предстояло бежать Евгению Гараничеву, который прежде регулярно испытывал проблемы в эстафетных гонках. Например, три года назад на чемпионате мира в Хольменколлене спортсмен зашёл на штрафной круг на стойке, а российский коллектив в итоге остался без медалей.

После этого тренеры старались не ставить Гараничева в состав, а сам он признавался, что испытывает психологические сложности. В текущем сезоне на этапе в Хохфильцене Евгений не принял участие в эстафете из-за проблем с желудком, и на старт пришлось выходить молодому дебютанту Эдуарду Латыпову.

С другой стороны, были у Гараничева и удачные эстафеты. Так, в 2015-м также в Оберхофе российская четвёрка с Евгением в составе одержала уверенную победу, опередив норвежцев и французов.

Идеальная гонка

В результате выбор тренеров полностью оправдал себя. Цветков на первом этапе точно стрелял и передал эстафету Гараничеву третьим в нескольких секундах от лидера — француза Антонена Гигонна. Вторым же к финишу пришёл хозяин трассы Эрик Лессер.

Однако его сменщика Симона Шемппа на стрельбище ждал провал. Он допустил сразу четыре промаха и заехал на штрафной круг. А вот Симон Детьё с Гараничевым отработали на ноль и ушли с рубежа практически синхронно.

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На стойке неудача настигла уже француза. Он отправился на штрафной круг, а Гараничев вновь спокойно закрыл пять мишеней и вернулся в гонку уверенным лидером. К счастью, Евгению удалось одержать победу над самим собой в эстафетных гонках.

Вслед за ним на трассу ушёл Дмитрий Малышко. В отличие от партнёров, он допускал промахи — по одному на каждом из рубежей, — но демонстрировал отличную скорость. Преимущество россиянина перед французом Кентеном Фийоном Майе росло буквально на глазах и в конце концов перевалило за минуту.

Перед Фуркадом на последнем рубеже стояла практически невыполнимая задача — отыграть минутное отставание от Александра Логинова.

И победитель спринта в Оберхофе давал шансы сопернику. Александр по два раза промахнулся и на лёжке, и на стойке, но Мартен оказался не в состоянии нивелировать колоссальное отставание, даже несмотря на чистую стрельбу. К тому же, Логинов был явно быстрее и с каждым километром всё больше отрывался от француза.

В итоге Александр «привёз» маститому сопернику почти минуту и попал в объятия партнёров. Российская четвёрка одержала уверенную победу. Впервые за три года отечественные биатлонисты поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта в эстафете в рамках Кубка мира. В последний раз они делали это в январе 2016-го в Антхольце. Тогда российская четвёрка практически в том же составе (плюс Антон Шипулин) всего на секунду опередила немцев.

Затем была победа на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, когда Алексей Волков, Цветков, Шипулин и Антон Бабиков оказались быстрее французов.

В последний раз мужская сборная России оказывалась на подиуме эстафеты в рамках КМ в позапрошлом сезоне. На этапе в Антхольце отечественные биатлонисты финишировали третьими.

Наконец, синхронную победу в эстафетах на КМ российские женская и мужская команда одержали впервые за 13 лет. В 2006-м в Хохфильцене отечественные спортсмены оставили соперников позади и завоевали сразу два комплекта золотых медалей.

Женщины же одержали первую победу в эстафете за семь лет. В последний раз высшая ступень пьедестала почёта покорялась им в январе 2012-го также в Оберхофе.