Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за три года

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Мужская сборная России завоевала золотые награды в эстафетной гонке в рамках Кубка мира по биатлону впервые с 2016 года.
Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за три года
  • © Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова одержала победу в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе.

В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2015/16 на январском этапе в итальянском Антхольце. Тогда за команду выступали Цветков, Гараничев, Малышко и Антон Шипулин.

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина также заняла первое место в эстафете на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.

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