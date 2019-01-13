Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за три года
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Российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова одержала победу в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе.
В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2015/16 на январском этапе в итальянском Антхольце. Тогда за команду выступали Цветков, Гараничев, Малышко и Антон Шипулин.
Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина также заняла первое место в эстафете на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.