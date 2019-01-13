Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за три года

Мужская сборная России завоевала золотые награды в эстафетной гонке в рамках Кубка мира по биатлону впервые с 2016 года.

Российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова одержала победу в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе.

В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2015/16 на январском этапе в итальянском Антхольце. Тогда за команду выступали Цветков, Гараничев, Малышко и Антон Шипулин.

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина также заняла первое место в эстафете на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону.