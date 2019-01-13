Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону

Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.

Российские команды одержали победу в обеих эстафетах на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе. В составе женской сборной выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, за мужскую команду соревновались Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда в женской команде России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.