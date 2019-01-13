Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону

Короткая ссылка
Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.
Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлону
  • © Martin Schutt/dpa
  • globallookpress.com

Российские команды одержали победу в обеих эстафетах на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе. В составе женской сборной выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, за мужскую команду соревновались Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда в женской команде России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить