Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет

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Женская сборная России завоевала золотые награды в эстафетной гонке в рамках Кубка мира по биатлону впервые с 2012 года.
Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Российская команда в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт одержала победу в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе.

Предыдущий раз россиянки были первыми 4 января 2012 года, также в Оберхофе. Тогда победительницами стали Анна Богалий, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.

Стоит отметить, что женская сборная России заняла первое место на эстафете в Рупольдинге в 2014 году, однако была лишена награды из-за дисквалификации Ирины Старых.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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