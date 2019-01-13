В новом составе: сборная России претендует на победу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
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13 января 2019
Осталось 500 метров до финиша!
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Херрман сражается с Пушкарчиковой за серебро. Но обе проигрывают слишком много, чтобы догнать сборную России.
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Юрлова-Перхт после стрельбы выигрывает у Пушкарчиковой 50 секунд! Можно даже с флагом финишировать!
It's going to be a win for @katrinworld who passes Hermann! #OBE19pic.twitter.com/FNAmlATA5p— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.
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Помните, когда в последний раз сборная России выигрывала женскую эстафету? Это было 4 января 2012 года. Тогда за команду бежали Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.
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Сборная России бежит за победой! Первой за семь лет!
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Штрафной круг у Херрман! А Юрлова-Перхт с двумя лишними патронами всё закрыла!
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Совсем немного времени остаётся до решающей стрельбы. Она определит судьбу золота.
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Херрман выигрывает у Юрловой-Перхт 13 секунд по ходу второго круга.
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Вслед за Чехией располагаются Украина, Норвегия и Швейцария.
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Анаис Бескон ушла на штрафной круг, и третье место досталось чешке Еве Пушкарчиковой. Она проигрывает россиянке 53 секунды.
Stronger wind? No problem for Puskarcikova who finds the zero and the virtual podium for Czech Republic #OBE19pic.twitter.com/PbcYz0QKI9— IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.
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