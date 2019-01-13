В новом составе: сборная России претендует на победу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день соревнований женщины разыгрывают медали в эстафете 4 × 6 км. Сборную России представляют Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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