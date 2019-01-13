В новом составе: сборная России претендует на победу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Владимир Зайвый
В Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день соревнований женщины разыгрывают медали в эстафете 4 × 6 км. Сборную России представляют Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
В новом составе: сборная России претендует на победу в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
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  • 13 января 2019

    Осталось 500 метров до финиша!

  • Херрман сражается с Пушкарчиковой за серебро. Но обе проигрывают слишком много, чтобы догнать сборную России.

  • Юрлова-Перхт после стрельбы выигрывает у Пушкарчиковой 50 секунд! Можно даже с флагом финишировать!

  • Помните, когда в последний раз сборная России выигрывала женскую эстафету? Это было 4 января 2012 года. Тогда за команду бежали Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.

  • Сборная России бежит за победой! Первой за семь лет!

  • Штрафной круг у Херрман! А Юрлова-Перхт с двумя лишними патронами всё закрыла!

  • Совсем немного времени остаётся до решающей стрельбы. Она определит судьбу золота.

  • Херрман выигрывает у Юрловой-Перхт 13 секунд по ходу второго круга.

  • Вслед за Чехией располагаются Украина, Норвегия и Швейцария.

  • Анаис Бескон ушла на штрафной круг, и третье место досталось чешке Еве Пушкарчиковой. Она проигрывает россиянке 53 секунды.

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