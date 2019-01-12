Логинов без медали, рывок Васильевой и золотой дубль Виттоцци: как прошли пасьюты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В Оберхофе прошли гонки преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Александр Логинов не смог удержаться в тройке лидеров и в итоге пришёл к финишу пятым, допустив четыре промаха. Победу у мужчин одержал Йоханнес Бё. У женщин золото вновь выиграла итальянка Лиза Виттоцци. Евгения Павлова показала лучший результат среди россиянок, заняв 13-е место, а Маргарита Васильева сумела отыграть 35 позиций по ходу гонки.

Победа Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону расколола спортсменов, болельщиков и всех тех, кто причастен к этому виду спорта, на два лагеря. Многим биатлонистам, которых россиянин обошёл на трассе, не понравилось то, что победу одержал спортсмен с допинговым прошлым. Йоханнес Бё, Себастьян Самуэльссон и Мартен Фуркад потребовали публичных извинений за то, что свою первую в карьере золотую медаль Логинов завоевал после отбытой дисквалификации.

За бывшего партнёра по сборной вступился Антон Шипулин. Он заявил, что нападки на Логинова прекратятся, если он будет чаще обыгрывать соперников из элиты мирового биатлона.

«Надеюсь, рано или поздно всё это закончится. Логинову надо показывать результаты. Ещё пару раз проедет по их головам — начнут уважать больше. Лучший совет от меня — работать и не обращать внимания на людей, которые не только выполняют свою спортивную работу, но и ведут политические игры. Всегда считал, что биатлонист приезжает на соревнования бегать. Политикой пусть занимаются функционеры», — сказал Шипулин RT.

Отличный шанс «проехать по головам» представился очень быстро — на оберхофском этапе спринт дополнялся гонкой преследования. В субботу, 12 января, Логинов имел право стартовать в забеге с четырьмя огневыми рубежами на 25 секунд раньше Бё, а преимущество над Самуэльссоном и Бенедиктом Доллем было больше половины минуты. Фуркад и вовсе стартовал седьмым, уступая россиянину 47 секунд.

Для Логинова такой расклад сил был оптимальным. В этом сезоне пасьюты для него складывались отлично — россиянин дважды стартовал в первой тройке и подтверждал притязания на медали. Но в планы спортсменов на субботнюю гонку вмешалась погода. В Оберхофе пошёл снег, начал дуть сильный ветер, который мог серьёзно помешать при стрельбе.

Логинов оказался одним из тех, от кого отвернулась удача. Уже на первом рубеже он допустил промах, и от преимущества над Бё ничего не осталось. Когда ветер стих, к стрельбищу подошёл Фуркад и отработал чисто, поднявшись за счёт этого на третье место. Они держались вместе в первой тройке до стрельбы стоя. Бё дал шанс преследователям и зашёл на штрафной круг, но этим подарком воспользовался только Фуркад. Логинов допустил два промаха и выбыл из борьбы за медали.

На последнем круге россиянин отстрелял чисто, но было уже поздно. В перестрелке Бё и Фуркада победу одержал норвежец, в седьмой раз в этом сезоне заняв первое место. На второе и третье место поднялись немец Арнд Пайффер и итальянец Лукас Хофер. Как ни старался Фуркад догнать лидирующую тройку, но лишние штрафные круги дали о себе знать. Вслед за ним на пятом месте финишировал Логинов, сохранивший за собой второе место в общем зачёте Кубка мира.

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Другим российским биатлонистам гонка преследования удалась. Евгений Гараничев с одним промахом финишировал на десятом месте, хотя стартовать ему пришлось 21-м. Максим Цветков совершил незаметный на первый взгляд подвиг — он закончил гонку 25-м, но отыграл при этом 31 позицию. Можно сказать, что возвращение чемпиона мира в основной состав сборной России состоялось.

Российские девушки также достигли определённого успеха. Неудачи в спринте не позволяли им всерьёз надеяться на медали в пасьюте. Но если бы не стартовые гандикапы, они бы точно оказались на первых ролях. Евгения Павлова допустила три промаха, но отыграла девять позиций и стала 13-й. Вслед за ней финишировала Екатерина Юрлова-Перхт.

Но самый большой сюрприз преподнесла Маргарита Васильева. 53-й стартовый номер не помешал ей оказаться в итоге 18-й. Сложно представить, как бы высоко она забралась, если бы не два промаха на третьей стрельбе. На всех кругах, где у спортсменки не было штрафа за стрельбу, она обязательно была в первой десятке по скорости.

Победу же в женской гонке одержала Лиза Виттоцци, оформившая золотой дубль на этапе в Оберхофе. В середине гонки её ближайшими преследователями были Доротея Вирер и Анаис Бескон, но обе остались без медалей — француженка столкнулась с итальянкой, когда та снизила скорость, чтобы попить, и обе девушки оказались на снегу. Их падением воспользовалась Анастасия Кузьмина, которая пришла к финишу второй и завоевала вторую медаль за сезон. Не рассчитывавшая на многое из-за пяти промахов Анаис Шевалье смогла в итоге занять третье место.