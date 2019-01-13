В борьбе за золото: в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета

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Борислав Головин
В немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. В составе сборной России на старт выйдут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.
В борьбе за золото: в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко
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  • 13 января 2019

    Тем временем биатлонисты выходят к первому огневому рубежу. Лёгкий ветер дует над стрельбищем.

  • А американец Лейф Нордгрен не справился со спуском и упал, задев латышского биатлониста. 

  • Немец Эрик Лессер лидирует на отметке 0.8 км. Цветков — шестой (+3,2). 

  • Стартовала гонка! Цветков работает за Россию на первом этапе!

  • Совсем недавно историческую победу одержали россиянки. Впервые за семь лет они выиграли женскую эстафету в рамках Кубка мира.

  • В составе сборной России на старт выйдут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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