В борьбе за золото: в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета
- РИА Новости
- © Денис Костюченко
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13 января 2019
Тем временем биатлонисты выходят к первому огневому рубежу. Лёгкий ветер дует над стрельбищем.
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А американец Лейф Нордгрен не справился со спуском и упал, задев латышского биатлониста.
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Немец Эрик Лессер лидирует на отметке 0.8 км. Цветков — шестой (+3,2).
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Стартовала гонка! Цветков работает за Россию на первом этапе!
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Совсем недавно историческую победу одержали россиянки. Впервые за семь лет они выиграли женскую эстафету в рамках Кубка мира.
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В составе сборной России на старт выйдут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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