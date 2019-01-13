В борьбе за золото: в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета

В немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. В составе сборной России на старт выйдут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.

РИА Новости

© Денис Костюченко