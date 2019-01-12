Три гола, 26 спасений Гредзен и поражение в овертайме: как сборная России уступила Канаде на женском МЧМ-2019 по хоккею

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Сергей Стариков
Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады и не смогла выйти в финал молодёжного чемпионата мира в Японии. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4. Подопечные Евгения Бобарико трижды реализовали численное преимущество, голами отметились Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова. При этом голкипер Дарья Гредзен отразила 26 бросков по воротам.
Три гола, 26 спасений Гредзен и поражение в овертайме: как сборная России уступила Канаде на женском МЧМ-2019 по хоккею

Путь женской сборной России в полуфинал молодёжного чемпионата мира получился тернистым. В стартовом матче группового этапа подопечные Евгения Бобарико в упорной борьбе уступили команде США, а в заключительной встрече не смогли ничего противопоставить Канаде. После двух периодов они проигрывали с разницей в четыре шайбы, а в третьей 20-минутке смогли лишь раз огорчить голкипера соперниц. Впрочем, «кленовые листья» ответили заброшенной шайбой, установив окончательный счёт на табло.

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Победа над «тре крунур» позволила россиянкам занять третье место в группе и получить менее сильных оппоненток в первом раунде плей-офф. Тем не менее четвертьфинальная встреча со Швейцарией получилась очень напряжённой. Соперницы не смогли выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала сборной России. Сначала настоящий шедевр сотворила Мария Пушкарь, элегантно обыгравшая голкипера соперниц, а победную точку поставила Елена Проворова.

В полуфинале подопечным Бобарико предстояло тяжелейшее противостояние с Канадой. Безусловно, предматчевые расклады были явно не в пользу россиянок. В последних шести розыгрышах турнира соперники встречались друг с другом десять раз и в девяти из них верх брали североамериканки. Трижды пути команд пересекались на полуфинальной стадии, но победить фаворита и принять участие в матче за золото российским спортсменкам не удалось ни разу. Дважды они уступали в основное время, а в 2014 году — в овертайме. Причём итоговый счёт оказался весьма нетипичным для хоккея — 0:1.

Россиянкам удалось прервать неудачную серию и взять верх над именитыми оппонентками лишь в 2018 году. На групповом этапе турнира они смогли добиться победы со счётом 3:2. После двух периодов они вели с разницей в две шайбы и лишь в третьем позволили соперницам распечатать собственные ворота.

На полуфинальный матч нынешнего турнира россиянки вышли с явным желанием повторить своё прошлогоднее достижение. Уже на десятой минуте встречи они реализовали численное преимущество и вышли вперёд. Точным броском от синей линии отметилась защитник Анна Савонина. Однако долго удерживать преимущество российской команде не удалось. Спустя всего две с половиной минуты канадки восстановили паритет, а в дебюте второго периода вышли вперёд.

Подопечные Бобарико не опустили руки, а постарались взвинтить темп и навязать соперницам свою игру. Во втором периоде они смогли превзойти их по количеству бросков (7:6), а на 28-й минуте сравняли счёт. Россиянки вновь заработали и успешно реализовали большинство. Многоходовая комбинация с участием Надежды Вольф и Анны Савониной завершилась точным кистевым броском Илоны Марковой. Та на скорости вкатилась в зону соперниц и направила шайбу точно в угол ворот Рейган Кирк. Правда, радость вновь оказалась недолгой. За считаные секунды до перерыва североамериканки показали, что тоже умеют пользоваться численным преимуществом.

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Третий период прошёл под диктовку канадок. Четырёхкратные победительницы молодёжного чемпионата мира владели инициативой и нанесли в четыре с половиной раза больше бросков, но их вновь подвела неоправданная жестокость. Канадки остались в меньшинстве, а россиянки не преминули этим воспользоваться. Точный выстрел Проворовой позволил сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

К сожалению, большего сборной России добиться не удалось. Ещё в конце основного времени встречи Савонина получила две минуты штрафа за блокировку, что и стало ключевым моментом противостояния. «Кленовым листьям» потребовалось всего 44 секунды, чтобы воспользоваться преимуществом и добыть путёвку в финал. При этом подопечным Бобарико точно не в чем себя упрекнуть. Они отважно сражались, а голкипер команды Дарья Гредзен и вовсе стала одной из главных героинь встречи, отразив 26 бросков по своим воротам.

В финале команда Канады ожидаемо встретится со своими извечными соперницами из США, а сборной России предстоит сражение с финками за бронзовые награды. В последний раз российские хоккеистки поднимались на третью ступень пьедестала почёта в 2017 году. На молодёжном чемпионате мира в Чехии они крупно уступили США в полуфинале, а в заключительной встрече уверенно разобрались со спортсменками из Швеции — 2:0. Примечательно, что бронза досталась им и двумя годами ранее. В утешительном финале были повержены чешки.

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