Три гола, 26 спасений Гредзен и поражение в овертайме: как сборная России уступила Канаде на женском МЧМ-2019 по хоккею

Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады и не смогла выйти в финал молодёжного чемпионата мира в Японии. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4. Подопечные Евгения Бобарико трижды реализовали численное преимущество, голами отметились Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова. При этом голкипер Дарья Гредзен отразила 26 бросков по воротам.

Путь женской сборной России в полуфинал молодёжного чемпионата мира получился тернистым. В стартовом матче группового этапа подопечные Евгения Бобарико в упорной борьбе уступили команде США, а в заключительной встрече не смогли ничего противопоставить Канаде. После двух периодов они проигрывали с разницей в четыре шайбы, а в третьей 20-минутке смогли лишь раз огорчить голкипера соперниц. Впрочем, «кленовые листья» ответили заброшенной шайбой, установив окончательный счёт на табло.

Победа над «тре крунур» позволила россиянкам занять третье место в группе и получить менее сильных оппоненток в первом раунде плей-офф. Тем не менее четвертьфинальная встреча со Швейцарией получилась очень напряжённой. Соперницы не смогли выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала сборной России. Сначала настоящий шедевр сотворила Мария Пушкарь, элегантно обыгравшая голкипера соперниц, а победную точку поставила Елена Проворова.

В полуфинале подопечным Бобарико предстояло тяжелейшее противостояние с Канадой. Безусловно, предматчевые расклады были явно не в пользу россиянок. В последних шести розыгрышах турнира соперники встречались друг с другом десять раз и в девяти из них верх брали североамериканки. Трижды пути команд пересекались на полуфинальной стадии, но победить фаворита и принять участие в матче за золото российским спортсменкам не удалось ни разу. Дважды они уступали в основное время, а в 2014 году — в овертайме. Причём итоговый счёт оказался весьма нетипичным для хоккея — 0:1.

Россиянкам удалось прервать неудачную серию и взять верх над именитыми оппонентками лишь в 2018 году. На групповом этапе турнира они смогли добиться победы со счётом 3:2. После двух периодов они вели с разницей в две шайбы и лишь в третьем позволили соперницам распечатать собственные ворота.

На полуфинальный матч нынешнего турнира россиянки вышли с явным желанием повторить своё прошлогоднее достижение. Уже на десятой минуте встречи они реализовали численное преимущество и вышли вперёд. Точным броском от синей линии отметилась защитник Анна Савонина. Однако долго удерживать преимущество российской команде не удалось. Спустя всего две с половиной минуты канадки восстановили паритет, а в дебюте второго периода вышли вперёд.

Красивый гол Илоны Марковой во втором периоде полуфинального матча против канадок 👇🏼 pic.twitter.com/jDWTuetwM6 — Хоккей России (@russiahockey) 12 января 2019 г.

Подопечные Бобарико не опустили руки, а постарались взвинтить темп и навязать соперницам свою игру. Во втором периоде они смогли превзойти их по количеству бросков (7:6), а на 28-й минуте сравняли счёт. Россиянки вновь заработали и успешно реализовали большинство. Многоходовая комбинация с участием Надежды Вольф и Анны Савониной завершилась точным кистевым броском Илоны Марковой. Та на скорости вкатилась в зону соперниц и направила шайбу точно в угол ворот Рейган Кирк. Правда, радость вновь оказалась недолгой. За считаные секунды до перерыва североамериканки показали, что тоже умеют пользоваться численным преимуществом.

Третий период прошёл под диктовку канадок. Четырёхкратные победительницы молодёжного чемпионата мира владели инициативой и нанесли в четыре с половиной раза больше бросков, но их вновь подвела неоправданная жестокость. Канадки остались в меньшинстве, а россиянки не преминули этим воспользоваться. Точный выстрел Проворовой позволил сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

К сожалению, большего сборной России добиться не удалось. Ещё в конце основного времени встречи Савонина получила две минуты штрафа за блокировку, что и стало ключевым моментом противостояния. «Кленовым листьям» потребовалось всего 44 секунды, чтобы воспользоваться преимуществом и добыть путёвку в финал. При этом подопечным Бобарико точно не в чем себя упрекнуть. Они отважно сражались, а голкипер команды Дарья Гредзен и вовсе стала одной из главных героинь встречи, отразив 26 бросков по своим воротам.

В финале команда Канады ожидаемо встретится со своими извечными соперницами из США, а сборной России предстоит сражение с финками за бронзовые награды. В последний раз российские хоккеистки поднимались на третью ступень пьедестала почёта в 2017 году. На молодёжном чемпионате мира в Чехии они крупно уступили США в полуфинале, а в заключительной встрече уверенно разобрались со спортсменками из Швеции — 2:0. Примечательно, что бронза досталась им и двумя годами ранее. В утешительном финале были повержены чешки.