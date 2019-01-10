Женская сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, проходящего в японском Обихиро.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.

В основное время матча и в овертайме команды не выявили сильнейшего. На шайбу Кристи Шашкиной швейцарки ответили голом Лары Кристен.

В серии буллитов победный для российской команды бросок исполнила Елена Проворова.

В полуфинале сборная России сыграет с Канадой. В другом матче 1/2 финала встретятся команды США и Финляндии.

Ранее Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ.