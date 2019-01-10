Женская сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, проходящего в японском Обихиро.
Женская сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.

В основное время матча и в овертайме команды не выявили сильнейшего. На шайбу Кристи Шашкиной швейцарки ответили голом Лары Кристен.

В серии буллитов победный для российской команды бросок исполнила Елена Проворова.

В полуфинале сборная России сыграет с Канадой. В другом матче 1/2 финала встретятся команды США и Финляндии.

Ранее Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ.

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