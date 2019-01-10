Женская сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.
В основное время матча и в овертайме команды не выявили сильнейшего. На шайбу Кристи Шашкиной швейцарки ответили голом Лары Кристен.
В серии буллитов победный для российской команды бросок исполнила Елена Проворова.
В полуфинале сборная России сыграет с Канадой. В другом матче 1/2 финала встретятся команды США и Финляндии.
Ранее Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ.