Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ

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Нападающий «Сибири» и молодёжной сборной России Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке команды на чемпионате мира в Ванкувере.
Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ
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«Перед первым матчем ребята включили свою музыку. Вышел Знарок и сказал, что мы будем слушать то, что обычно играет в национальной команде. Слушали «Кукушку», «Небо славян» — в таком духе. Только после игр разрешали самим составлять плейлист», — рассказал хоккеист в интервью для YouTube-канала «Сибири».

Молодёжная сборная России заняла третье место на чемпионате мира. В полуфинале россияне проиграли американцам (1:2), а в матче за бронзу обыграли команду Швейцарии (5:2).

Ранее Пётр Кочетков оценил выступление сборной России на МЧМ-2019.

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