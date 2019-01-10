Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке российской команды на МЧМ

Нападающий «Сибири» и молодёжной сборной России Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке команды на чемпионате мира в Ванкувере.

«Перед первым матчем ребята включили свою музыку. Вышел Знарок и сказал, что мы будем слушать то, что обычно играет в национальной команде. Слушали «Кукушку», «Небо славян» — в таком духе. Только после игр разрешали самим составлять плейлист», — рассказал хоккеист в интервью для YouTube-канала «Сибири».

Молодёжная сборная России заняла третье место на чемпионате мира. В полуфинале россияне проиграли американцам (1:2), а в матче за бронзу обыграли команду Швейцарии (5:2).

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