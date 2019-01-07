Кочетков оценил выступление сборной России на МЧМ-2019

Вратарь сборной России Пётр Кочетков оценил выступление команды на молодёжном чемпионате мира 2019 года в Канаде.

«В полуфинале не хватило какой-то хоккейной удачи. Со словаками много забили, а с Америкой не удалось. Они здорово сыграли, откатились потом. Тяжело было что-то сделать. Вратарь у них здорово сыграл. Тренер нашёл правильные слова, успокоил нас. Сказал, что надо настроиться на матч за третье место. Потому что если бы мы приехали без медалей, то это было бы трагедией», — цитирует вратаря команды «Чемпионат».

Ранее Григорий Денисенко заявил, что команда опустошена после МЧМ-2019.