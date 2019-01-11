В соцсетях восхитились буллитом российской хоккеистки на МЧМ

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Пользователи социальной сети Twitter восхитились победным буллитом Марии Пушкарь четвертьфинале женского молодёжного чемпионата мира по хоккею,
В соцсетях восхитились буллитом российской хоккеистки на МЧМ
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«Круто! Это можно смотреть вечно! Умница, девочка!» — написал один из пользователей.

Другой похвалил автора заброшенной шайбы, обыграв её фамилию: «Просто Пушкарь!».

Третий человек констатировал, что девушка сделала всё чётко и моментально.

Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею, обыграв команду Швейцарии.

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