В соцсетях восхитились буллитом российской хоккеистки на МЧМ

Пользователи социальной сети Twitter восхитились победным буллитом Марии Пушкарь четвертьфинале женского молодёжного чемпионата мира по хоккею,

«Круто! Это можно смотреть вечно! Умница, девочка!» — написал один из пользователей.

Другой похвалил автора заброшенной шайбы, обыграв её фамилию: «Просто Пушкарь!».

Третий человек констатировал, что девушка сделала всё чётко и моментально.

Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею, обыграв команду Швейцарии.