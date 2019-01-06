«Бронзовые медали — это тоже победа»: как в России оценили выступление национальной хоккейной команды на МЧМ-2019

Сборная России по хоккею показала высокий уровень на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Так выступление национальной команды оценили российские спортивные функционеры и эксперты. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что тренерский штаб и игроки сделают правильные выводы из поражения от американцев в полуфинале. Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский особо отметил игру защитника Александра Романова, а также вратарей Петра Кочеткова и Даниила Тарасова.

Сборная России завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира, уверенно обыграв в матче за третье место Швейцарию со счётом 5:2. На протяжении всего турнира подопечные Валерия Брагина уступили лишь однажды — сборной США в полуфинале. В связи с этим большинство экспертов положительно оценили выступление национальной команды и выразили уверенность в том, что многих её представителей ждёт большое хоккейное будущее.

Подводя итоги, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поблагодарил российских хоккеистов за успешное выступление и отметил, что болельщики не были разочарованы игрой команды.

«Молодёжный чемпионат мира на Новый год вызывает огромный интерес... Конечно, хотелось бы золота, но в целом я считаю, что наша сборная выступила неплохо, выиграв у Канады и дважды у сильной команды Швейцарии. С американцами немного не повезло. Но это спорт, и матч на матч не приходится», — цитирует Жукова РИА Новости.

В свою очередь, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что турниры подобного уровня закаляют характер молодых игроков.

«Каждой молодёжной команде свойственно ошибаться. Думаю, они извлекут свои уроки. Хотел бы отметить всю команду, ребята и под шайбу ложились, было видно, как они переживали со слезами на глазах после поражения в полуфинале от американцев. Видно было, что они очень хотели выиграть золотые медали», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона ТАСС.

Третьяк особо отметил заслугу вратарской линии в успешном выступлении сборной.

«Как профессионального вратаря меня очень радует, что у нас растёт достойная смена. Мы всё время проводим турниры, я с ребятами работаю в тренировочном лагере. Мы взялись за них — и результат даёт о себе знать», — добавил он.

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По словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, россияне провели турнир на высоком уровне, сумев добиться подобного результата благодаря характеру и силе воле. Тем не менее, по его мнению, в будущем команде предстоит кропотливая работа над ошибками.

«Мы заслуживали как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилёта сборной будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Огромное спасибо всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, — они это чувствовали», — сказал функционер.

Трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский выразил уверенность, что нынешний чемпионат мира даст большой импульс для развития молодёжного хоккея в стране.

«Немного недоработали только в одной игре — в полуфинале с американцами. Перенервничали, не реализовали своих моментов. Но в целом определённый результат есть, а турнир пойдёт команде только в плюс. На личном опыте помню, как по возвращении с подобных первенств открывалось второе дыхание, как чувствовал прогресс в своей игре. Без побед и поражений на уровне молодёжных турниров не было бы у советского хоккея больших триумфов на уровне чемпионатов мира и Олимпиад», — цитирует слова тренера портал Russia-Hockey.

Кроме того, Каменский признался, что на него произвела впечатление игра Александра Романова, признанного лучшим защитником турнира.

«Нужно помнить, что индивидуально у нас никто чемпионом не становится. Тем не менее отмечу защитника Романова, который показал современный хоккей, много подключался в атаку, играл только вперёд. Характерный эпизод: когда россияне открывали счёт в матче за третье место, он на грани офсайда опередил всех форвардов и отвлёк внимание соперников от автора гола Слепца. Также запомнилась вратарская бригада Кочетков — Тарасов. Этих голкиперов при безупречной работе ждёт большое будущее», — добавил Каменский.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что работа ФХР, направленная на развитие молодых игроков, постепенно приносит успех.

«В борьбе за высшую награду побеждает сильнейший: наши ребята молодцы, но не всё получалось, не всё было гладко. Бронзовые медали — это тоже победа. Это отличный уровень — ведь на чемпионате играют сильнейшие команды мира», — уверен Михайлов.

С успешным выступлением на чемпионате мира сборную поздравил и известный российский тренер Андрей Назаров. По его мнению, подопечным Брагина для победы не хватило доли везения.

«Все ждали, что тот, кто победит Канаду, станет чемпионом. По сути, так и произошло — ведь финны обыграли канадцев в плей-офф. Наши ребята сделали это на групповом этапе, затем нам немного не повезло с американцами. Банально отвернулась фортуна, но такое случается. Было заметно, что у россиян сложился единый и дружный коллектив», — заключил специалист.