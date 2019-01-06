Ротенберг: сборная России заслуживала как минимум играть в финале МЧМ

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился впечатлениями от завоевания сборной командой России бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Ротенберг: сборная России заслуживала как минимум играть в финале МЧМ
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«Это важная медаль, но вместе с тем команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что после возвращения сборной в Россию ФХР совместно с тренерским штабом постарается разобраться, чего не хватило для достижения более высокого результата.

«Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счёт характера и силы воли. Вся команда провела турнир на хорошем уровне», — добавил функционер.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Клим Костин заявил, что не хотел никого обидеть своим празднованием гола в матче МЧМ со Швейцарией.

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