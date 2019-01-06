Костин заявил, что не хотел никого обидеть своим празднованием гола матча МЧМ со Швейцарией

Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин заявил, что не хотел никого обидеть празднованием гола во время матча за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года со Швейцарией.

«Зрители освистывали нашу команду и меня лично, так что когда я забил, то показал этот жест на автомате, но я никого не хотел им обидеть. Вообще, неплохое окончание такого большого турнира получилось», — приводит слова Костина РИА Новости.

19-летний форвард, отличившись на 33-й минуте, демонстративно заткнул уши перчатками, празднуя свой гол под свист трибун «Роджерс Арены» в Ванкувере.

Ранее сообщалось, что Костин подарил клюшку юному фанату после победы сборной России в матче за бронзу МЧМ.