Костин заявил, что не хотел никого обидеть своим празднованием гола матча МЧМ со Швейцарией
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«Зрители освистывали нашу команду и меня лично, так что когда я забил, то показал этот жест на автомате, но я никого не хотел им обидеть. Вообще, неплохое окончание такого большого турнира получилось», — приводит слова Костина РИА Новости.
19-летний форвард, отличившись на 33-й минуте, демонстративно заткнул уши перчатками, празднуя свой гол под свист трибун «Роджерс Арены» в Ванкувере.
Ранее сообщалось, что Костин подарил клюшку юному фанату после победы сборной России в матче за бронзу МЧМ.