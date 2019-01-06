«Забрали бронзу, хотя были достойны золота»: что говорили в сборной России после матча за третье место на МЧМ-2019

Молодёжная сборная России по хоккею могла бы на чемпионате мира в Канаде добиться большего, чем бронзовые медали. Такое мнение выразили главный тренер Валерий Брагин, капитан команды Клим Костин и нападающий Виталий Кравцов. После победы в матче за третье место над Швейцарией российские хоккеисты также говорили о негативной реакции со стороны трибун, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время игры, и сплочённости сборной на прошедшем турнире.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин признался, что испытывал лёгкое сожаление из-за того, что в последнем матче турнира его команда играла за бронзу. Тем не менее, из Канады российская молодёжка уезжает с хорошим настроением.

«Вчера был неприятный осадок, сегодня с положительными эмоциями вышли. Говорили ребятам, что очень важно выиграть. Чемпионат мира кроме одной игры прошёл очень успешно. Сложно сказать, что сейчас внутри. Сейчас какое-то удовлетворение, но когда эмоции уйдут, думаю, будет осадок. Могли взять что-то большое», — признался Брагин на пресс-конференции.

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Наставник молодёжки также прокомментировал игру отдельных хоккеистов, особенно выделив Кирилла Слепца — автора хет-трика в матче со Швейцарией, и рассказал о взаимоотношениях с Виталием Кравцовым, который отказывался ехать в сборную.

«Кирилл Слепец и Пётр Кочетков сыграли здорово. Особенно Слепец, очень здорово у нас сыграло меньшинство. Вместе с вратарём они сыграли самую важную роль. Сейчас Слепец получает удовольствие от игры, в центре у него больше пространства, больше творчества. У него хорошие перспективы играть в центре, но надо на вбрасываниях прибавлять, ещё в обороне, на пространстве с шайбой. Я вижу его в будущем в роли центрального. При первой встрече с Кравцовым у нас с ним всё нормально сложилось. Никаких бесед не было, поговорили и опередили его роль, он её неплохо выполнял. В этом возрасте обязательно нужен личный контакт», — цитирует Брагина Sport24.

Напоследок тренер рассказал о роли Олега Знарка в выступлении сборной и о том, как команда готовилась к негативной реакции канадских болельщиков.

«Положительная энергетика Знарка помогла, бурное обсуждение деталей каждого матча пошло на пользу. К свисту особо не готовились. Главным было не обращать внимание на всё. Понятно было, что будут трибуны болеть за швейцарцев», — заключил Брагин.

Нападающий Кирилл Слепец признался, что обменял бы свой хет-трик на гол в предыдущем проигранном матче с США.

«Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем. Мама собирает мои медали, она каждую награду и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю её. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль», — цитирует Слепца пресс-служба ФХР.

Форвард Виталий Кравцов признался, что ему будет грустно расставаться с партнёрами, с которыми стал единой командой.

«Старался больше играть на команду, на себе не зацикливался. Каждый в этой раздевалке хотел вложиться в сборную. Все бились, старались. Как говорил Лёша Кручинин (хоккеист СКА. — RT), чтобы выиграть турнир, надо всегда выиграть последнюю игру. Мы могли добиться большего, но что есть, то есть. Если ты ошибся, то все 20 человек готовы были за тебя отработать, ложились под шайбу. Мы стали как одна семья, грустно будет вспоминать об этом всём. Никогда мы в жизни больше не встретимся в таком составе. Швейцарцы тоже хотели выиграть — матч за медали никто просто так тебе не отдаст», — прокомментировал итоги турнира Кравцов.

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О сплочённости сборной говорил и нападающий Василий Подколзин. Он также отметил, что недооценки швейцарцев в матче за бронзу не возникало.

«Эмоциональный турнир. Не забуду его на всю жизнь, у нас была настоящая команда, семья. Сегодня многое не получалось, но за счёт команды выиграли. Швейцария никогда слабой не была, мы с ними всегда кусались. Мы начали удачно, потом подсели из-за ошибок, но в конце прибавили. Спасибо всем за поддержку», — сказал Подколзин в эфире «Матч ТВ».

Одну из шайб швейцарцам забросил капитан российской команды Клим Костин. Он отпраздновал гол, закрыв уши, чтобы не слышать недовольный гул зрителей. Нападающий заявил, что таким жестом не хотел никого оскорбить.

«Хорошо завершили турнир, забрали бронзу, хотя были достойны золота. После вчерашнего матча ещё боль не ушла. Да, мой гол немного успокоил швейцарцев. Нас сегодня не потряхивало. Просто немного нервно было на лавке. Мы знали, что выиграем. Швейцарцам могли помочь только судьи и фарт, а так у них не было шансов. Мы поговорили с ребятами перед игрой, что надо забирать бронзу. Мы на время матча забыли вчерашнюю игру и выиграли бронзу для России. Эта медаль на вес золота. После начала матча, когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня жест с затыканием ушей автоматически получился. Я никого не хотел оскорбить. А так, мне нравится, когда трибуны свистят», — сказал Костин.

Защитник Дмитрий Саморуков заявил, что ему не мешал свист с трибун, и вступился за Костина, на которого обрушился поток негатива со стороны болельщиков.

«Не в первый раз трибуны были настроены против нас. Не знаю, каждый по-своему воспринимает. Не скажу, что мне это мешает. Приятно, когда мы забивали, а трибуны орали. Волнения у нас не было. Забили два гола, а потом расслабились. Когда соперник встал, мы подстроились под них. Считаю, что мы не сделали максимум. Но команде всё было как надо, мы сплотились, приятно играть в таком коллективе, с такими тренерами. Грустно расставаться, это что-то особенное, мы с детства с ними играли. Видели, что на Костина обрушилось много критики. Понятно, что это эмоции, фанаты его ещё задели, поражение. Клим не любит проигрывать, это нормально. Он извинился позже. Он отличный парень, который заводит, настоящий лидер», — отметил Саморуков.

Российский вратарь Пётр Кочетков, признанный лучшим голкипером турнира, рассказал, что рад бронзовой медали, и вспомнил прошедший матч с США.

«Прежде всего, я доказал самому себе, что я могу играть. Появилась уверенность в себе, а где буду играть после возвращения в клуб, решат тренеры и руководство. После матча с США было обидно, по-хорошему американский вратарь меня переиграл, он совершил спасения, которые были нужны команде. Я играл неплохо в полуфинале, но в первом голе я неправильно прочитал ситуацию, а во втором мне немного не повезло. Бронза — это большая победа для меня. Надо отдать должное швейцарцам, они выбили очень сильных шведов, бились», — заявил Кочетков.

Нападающий Никита Шашков рассказал, насколько трудно пришлось российской команде в матче за бронзу и как удалось переломить ход игры.

«Мы очень рады, думаю, что вся страна тоже радуется. Нам самим приятно, что мы выиграли медаль. Переживал, волновался на тему заявки. Но всё хорошо закончилось, поэтому я рад. У швейцарцев очень хорошая команда на этом турнире, мы в группе с ними сыграли очень серьёзный матч и сейчас тоже. Первые десять минут встречи мы провели очень хорошо, а потом что-то надломилось и перестало получаться. Перед третьим периодом поговорили и сказали, что надо взять медаль», — сказал Шашков.

Форвард Павел Шэн заявил, что сборной России не повезло в матче с США, но после той игры было важным выиграть хотя бы бронзовую медаль.

«Валерий Николаевич Брагин сделал из нас семью, мы стали как братья. Все выложились, все красавцы. Вчера не повезло, но сегодня выиграли. Мы поговорили, что не надо опускать руки. Медаль есть медаль, нас поддержали родные, болельщики. Надо было выходить и биться за третье место. Я сразу говорил, что все команды на чемпионате мира сильные. Швейцария — сильная команда, она обыграла Швецию. Они хотели выиграть, как и мы», — отметил Шэн.