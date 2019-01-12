Победа Николаева, дисквалификация Каргинова, проблемы Карякина: в Перу завершился пятый этап ралли «Дакар»

На территории Перу продолжается ралли-рейд «Дакар». По итогам пятого этапа соревнований очередную победу в зачёте грузовиков одержал экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева. Второй результат показал его партнёр по команде Дмитрий Сотников, а Андрей Каргинов был дисквалифицирован за наезд на зрителя. Выступающий в классе мотовездеходов россиянин Сергей Карякин не смог завершить пятый этап из-за сильного тумана и серьёзно уступил своим конкурентам вследствие проблем с машиной.

Грузовики

Накануне пилоты завершили четвёртый этап ралли «Дакар», сделав остановку в перуанском городе Такна. После их ждал обратный путь в уже знакомую им Арекипу. На этот раз спортсменам предстояло пройти спецучасток длиной в 452 км, который является одним из самых протяжённых в гонке.

Однако в ход заезда вмешались погодные условия, которые серьёзно осложнили гонщикам задачу. Из-за сильного тумана организаторы не могли гарантировать безопасность спортсменов и частично отменили пятый этап в категориях грузовиков, внедорожников и мотовездеходов, вследствие чего многие из гонщиков не смогли пройти всю дистанцию.

Одним из таких стал экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Айрата Мардеева. На 160-м километре его грузовику пришлось сделать внеплановую остановку из-за проблем системы подачи воздуха в двигатель. Из-за этой поломки он потерял около часа и впоследствии не смог финишировать.

Однако погодные условия не сказались на результатах лидеров команды «КамАЗ-мастер». Экипаж Эдуарда Николаева вновь подтвердил статус трёхкратного чемпиона ралли «Дакар», пройдя данный спецучасток за 5 часов 53 минуты 33 секунды. Всего 3 минуты 15 секунд ему уступил партнёр по команде Дмитрий Сотников, а третьим стал белорус Сергей Вязович, представляющий МАЗ (+ 6 минут 22 секунды).

Однако главным событием этапа стал инцидент с участием ещё одного российского пилота Андрея Каргинова. Он завершил пятый этап с четвёртым результатом, а в генеральной классификации и вовсе занимал третью строчку, уступая Николаеву чуть менее 17 минут. Однако уже после финиша организаторы сообщили, что спортсмен совершил наезд на зрителя, вследствие чего был дисквалифицирован.

«На пятом этапе ралли грузовик экипажа Андрея Каргинова задел одного из зрителей, стоявшего на спортивной трассе. После старта на скоростном спецучастке на нём вышел из строя редуктор переднего моста, в результате чего он ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны. На одном из сложных подъёмов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. При виде приближающейся машины, они стали убегать с траектории, но один из них споткнулся и ногой попал под заднее колесо. Спортсмен не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак», — говорится в заявлении команды.

В «КамАЗ-мастере» отметили, что сожалеют о случившемся и готовы оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего. Также они подтвердили, что российский гонщик был отстранён от участия в ралли.

«К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жёстким — экипаж А. Каргинова дисквалифицирован», — констатировали в пресс-службе.

Руководство команды провело встречу с организаторами турнира с целью обсудить поведение болельщиков в ходе ралли.

«Было высказано пожелание, чтобы организаторы приняли больше мер для контроля над зрителями в зоне проведения гонки. Думаю, что в первую очередь для фанатов это будет уроком, поскольку автоспорт — это довольно опасный вид», — заявил пресс-атташе «КамАЗ-мастера» Эрик Хайруллин.

«Если есть правила, когда ты должен находиться в специальной зоне и не выходить за барьеры, то ты должен это исполнять. К сожалению, некоторые воспринимают ралли-рейды как что-то весёлое. Им нужно в первую очередь не создавать проблем спортсменам и думать о своём здоровье», — цитирует ТАСС Хайруллина.

После дисквалификации Каргинова голландский гонщик Жерар де Рой из «Ивеко» вышел на третье место в генеральной классификации. Следом расположились его партнёр по команде Тон ван Генугтен и чех Алеш Лопрайс из «Татры».

Мотовездеходы

Не слишком удачно пятый этап сложился и для Сергея Карякина. После поломки коробки передач, которая произошла на четвёртом отрезке ралли, россиянину было сложно сражаться с сильнейшими представителями в своей категории. Ещё за несколько десятков километров до окончания этапа он занимал лишь седьмое место, уступая своим конкурентам более 30 минут. Примечательно, что ни один спортсмен из данной категории не смог завершить спецучасток из-за тумана.

Согласно предварительным результатам, Карякин потерял первую строчку в общем зачёте, пропустив вперёд испанца Жерара Фарреса Гуэля.

«Наш экипаж на второй позиции (в генеральной классификации), но это только половина маршрута. Учитывая, что весь пятый этап и остаток четвёртого мы ехали с дыркой в коробке передач, результат более чем достойный», — написал Сергей Карякин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он отметил, что неполадки с коробкой передач стали не единственными проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе пятого этапа ралли «Дакар».

«Если коротко, то нам пришлось часто останавливаться, чтобы доливать масло, так как трещина (в коробке передач. — RT) стала больше. Пришлось менять один привод. Взорвался ремень. Потеряли на ремонтах примерно 40 минут. Сложный день, но мы в бивуаке, и это уже радует», — заключил гонщик.

При этом официальной информации относительно итогов пятого этапа в категории мотовездеходов пока не обнародовано.

Внедорожники

В отсутствие Владимира Васильева пятый этап ралли уверенно выиграл легендарный француз Себастьян Лёб. Пилот «Пежо» уверенно прошёл дистанцию и опередил своего ближайшего преследователя — уроженца Катара Нассера аль-Аттию — на 10 минут 22 секунды. Вслед за ними финишировали два пилота «Мини» — испанец Нани Рома и француз Стефан Петерансель.

Также по теме Лидерство «КамАЗ-Мастер» и победы фаворитов: в Лиме стартовал ралли-марафон «Дакар» В столице Перу Лиме стартовал 41-й ралли-марафон «Дакар». Первый этап соревнований обошёлся без неожиданностей. В классе грузовиков...

«Это отличный день для меня. Мы хорошо смотрелись с самого старта спецучастка и вплоть до его завершения. Не допустили никаких ошибок, избежали проколов. Идеальный отрезок», — цитирует Лёба пресс-служба «Дакара».

Однако этот успех не помог французу войти в тройку сильнейших в генеральной классификации. На данный момент он занимает лишь пятую строчку, уступая лидеру ровно 40 минут. Возглавляет турнирную таблицу всё тот же аль-Аттия (17 часов 19 минут 53 секунды). Его преследуют Петерансель (+ 24 минуты 42 секунды) и Рома (+ 34 минуты 33 секунды).

Мотоциклы

Победитель «Дакара» 2017 года британец Сэм Сандерленд выиграл свой первый спецучасток на нынешнем ралли. Гонщик KTM прошёл его за 4 часа 11 минут 48 секунд и всего на 3 минуты 23 секунды опередил француза Ксавье де Султре из «Ямахи». Причём изначально лучшее время показал именно француз, однако в ходе гонки британец сделал остановку для оказания помощи Паулу Гонсалвешу. Португалец упал, в результате чего повредил руку и получил травму головы. Организаторы приняли решение компенсировать потраченное время и отдали Сандерленду победу.

При этом в генеральной классификации лидирует американец Рики Брабек из «Хонды» (16 часов 51 минуты 34 секунды). Сандерленд занимает вторую строчку и уступает всего 59 секунд. На третьем месте расположился чилиец Пабло Куинтанилья (+ 2 минуты 52 секунды).

Квадроциклы

В этом классе техники быстрее всех в очередной раз оказался Николас Кавильяссо. Выступающий на «Ямахе» аргентинец выиграл четвёртый спецучасток и укрепил своё лидерство в генеральной классификации. На данный момент он на 49 минут 30 секунд опережает своего главного конкурента — соотечественника и партнёра по команде Жеремиаса Гонсалеса Фериоли. Следом расположился ещё один пилот коллектива Густаво Галлего (+ 1 час 5 минут 26 секунд).

Суббота, 12 января, будет выходным днём для пилотов, а 13-го числа гонщики отправятся в обратный путь к Лиме. В ходе предстоящих пяти этапов им предстоит определить победителей самого престижного ралли-рейда в мире.