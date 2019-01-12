Каргинов дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова был дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

Об этом заявили в пресс-службе команды.

На спецучастке между перуанскими городами Такной и Арекипой на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.

Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Состояние пострадавшего остаётся неизвестным. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

Теперь экипаж россиянина исключён из всех протоколов соревнований.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».