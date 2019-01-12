Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»
- AFP
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Российский экипаж преодолел спецучасток в 405 км между перуанскими городами Такной и Арекипой за 5 часов 53 минуты 33 секунды.
Вторую позицию занял другой представитель команды «КамАЗ-мастер», Дмитрий Сотников (+ 3.15), а замкнул тройку лучших белорусский гонщик МАЗа Сергей Вязович (+ 6.22).
Андрей Каргинов стал четвёртым.
Николаев продолжает лидировать в общем зачёте.
Ранее экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар».