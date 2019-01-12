Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

Российский экипаж преодолел спецучасток в 405 км между перуанскими городами Такной и Арекипой за 5 часов 53 минуты 33 секунды.

Вторую позицию занял другой представитель команды «КамАЗ-мастер», Дмитрий Сотников (+ 3.15), а замкнул тройку лучших белорусский гонщик МАЗа Сергей Вязович (+ 6.22).

Андрей Каргинов стал четвёртым.

Николаев продолжает лидировать в общем зачёте.

Ранее экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар».

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