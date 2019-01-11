Экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»
  • Reuters
  • © Carlos Jasso

Российский экипаж преодолел дистанцию спецучастка в 405 км между перуанскими городами Арекипа и Мокегуа за 4 часа 9 минут 49 секунд.

Вторым финишировал чех Мартин Мацик — младший, представляющий команду BIG SHOCK Racing, которая выступает на грузовиках LIAZ. Тройку замкнул другой экипаж «КамАЗ-Мастера» под руководством Айрата Мардеева.

В зачёте мотовездеходов первым финишировал россиянин Сергей Карякин. Второе место занял Рейналдо Маркес Варела, а третье — Жерар Фаррес Гуэль.

Ранее сообщалось, что экипаж Владимира Васильева снялся с «Дакара» из-за технических проблем.

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