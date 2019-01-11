Экипаж Каргинова выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»
- Reuters
- © Carlos Jasso
Российский экипаж преодолел дистанцию спецучастка в 405 км между перуанскими городами Арекипа и Мокегуа за 4 часа 9 минут 49 секунд.
Вторым финишировал чех Мартин Мацик — младший, представляющий команду BIG SHOCK Racing, которая выступает на грузовиках LIAZ. Тройку замкнул другой экипаж «КамАЗ-Мастера» под руководством Айрата Мардеева.
В зачёте мотовездеходов первым финишировал россиянин Сергей Карякин. Второе место занял Рейналдо Маркес Варела, а третье — Жерар Фаррес Гуэль.
Ранее сообщалось, что экипаж Владимира Васильева снялся с «Дакара» из-за технических проблем.