«КамАЗ-мастер» готов помочь попавшему под грузовик Каргинова зрителю

Российская команда «КамАЗ-мастер» заявила о готовности помочь зрителю, на которого наехал экипаж под управлением Андрея Каргинова.

«КамАЗ-мастер» сожалеет о случившемся и готов оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо», — говорится в заявлении на официальном сайте коллектива.

На спецучастке между перуанскими городами Такной и Арекипой на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.

Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Состояние пострадавшего остаётся неизвестным. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.

Ранее сообщалось, что Каргинов дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя.