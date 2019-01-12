«КамАЗ-мастер» готов помочь попавшему под грузовик Каргинова зрителю
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- globallookpress.com
«КамАЗ-мастер» сожалеет о случившемся и готов оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо», — говорится в заявлении на официальном сайте коллектива.
На спецучастке между перуанскими городами Такной и Арекипой на одном из сложных подъёмов расположилось большое количество зрителей. Пилот пытался преодолеть подъём и объехать людей.
Когда зрители стали разбегаться, один из них споткнулся, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Состояние пострадавшего остаётся неизвестным. Сам пилот узнал о случившемся только по приезде на бивуак.
Ранее сообщалось, что Каргинов дисквалифицирован на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя.