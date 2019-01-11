Победы Каргинова и Карякина, лидерство Николаева и сход Васильева: в Перу прошёл четвёртый этап ралли «Дакар»

В Перу завершился четвёртый этап ралли-рейда «Дакар», порадовавший болельщиков сразу двумя победами российских пилотов. Лучшее время на спецучастке в классе грузовиков показал экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова. Между тем в общем зачёте продолжает лидировать Эдуард Николаев. В соревнованиях мотовездеходов первое место занял Сергей Карякин.

Грузовики

«КамАЗ-мастер» продолжает уверенно лидировать в зачёте грузовиков на ралли-марафоне «Дакар». Очередной соревновательный день ознаменовался четвёртой подряд победой российской команды и вторым триумфом экипажа Андрея Каргинова. Второе место занял представитель чешского LIAZ Мартин Мацик — младший. Тройку призёров замкнул ещё один россиянин — Айрат Мардеев.

Несмотря на сложность трассы, большая часть которой проходила по бездорожью, некоторые проблемы с навигацией, а также повреждение двух колёс на машине победителя этапа, все россияне добрались до финиша без приключений. В соответствии с правилами, во время бивуака в Такне спортсмены должны были устранять поломки, не прибегая к помощи механиков, однако и здесь особых трудностей ни у кого не возникло.

По словам Каргинова, единственное неудобство экипажу доставили высокогорные отрезки дистанции. Однако и они не помешали им уверенно пройти весь спецучасток.

«Это был интересный и необычный день. Запомнилась вторая часть этапа: извилистые дороги, много русел рек, камней. Грузовик имеет возможность резать траектории, что нам и удавалось сделать. В начале повредили шину, но подкачка справлялась. Перед самым финишем задели ещё одно колесо, но доехали до конца, не потеряв времени», — приводит слова пилота пресс-служба «КамАЗ-мастер».

Несмотря на пятое место, Эдуард Николаев сумел сохранить лидерство в общем зачёте. Он на 4 минуты 58 секунд опережает Каргинова. Третье место удерживает за собой ещё один гонщик «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников. При этом основные конкуренты россиян голландец Жерар де Рой и аргентинец Федерико Вильягра, представляющие итальянскую «Ивеко», уже отстают от первого места на 1 час 48 минут и 3 часа 21 минуту соответственно.

Мотовездеходы

Сумел порадовать российских болельщиков и Сергей Карякин. Он на 14 минут 26 секунд опередил чилийца Родриго Хавьера Морено Пьяссоли. Третьим к финишу пришёл испанец Жерар Фаррес Гуэль.

Однако победа далась россиянину не так легко. В пути его автомобиль попал в серьёзную аварию, которая привела к повреждению коробки передач. По словам пилота, команде пришлось значительно прибавить в скорости, чтобы избежать утечки масла.

«На марафонских этапах главная задача — не попасть на большой ремонт, но мы с ней не справились. На бивуаке нам помогли другие участники перевернуть нашу багги, чтобы мы могли произвести починку. Очень приятно, что никто не остался в стороне — в таких ситуациях как раз и проявляется настоящий дух «Дакара», — цитирует Карякина SNAG Racing.

Первая победа в нынешнем ралли-рейде позволила Карякину возглавить общий зачёт в классе мотовездеходов. На 11 минут от него отстаёт Гуэль, на полчаса — Пьяссоли. Очевидно, борьба за победу в данном классе будет ожесточённой.

Внедорожники

Однако за прошедшие дни россиянам пришлось пережить несколько разочарований. Так, экипаж «Тойоты» под управлением Владимира Васильева, достаточно успешно стартовавший в нынешнем «Дакаре», был вынужден сняться с соревнований после третьего этапа. По словам руководителя команды Жан-Марка Фортена, у него возникли технические проблемы уже на первой половине дистанции.

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«Примерно на 65-м километре появился шум сзади в трансмиссии. Сначала мы проверили раздаточную коробку и коробку передач, но потом определили, что проблема в заднем дифференциале. Экипаж Васильева и Жильцова не поехал дальше по спецучастку, а съехал по гравию на асфальт на 70-м километре. К сожалению, гонка для них закончена, потому что организаторы не позволяют им стартовать дальше», — цитирует Фортена пресс-служба G-Energy Team.

Победу на четвёртом этапе одержал главный фаворит нынешних соревнований — пилот «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Он же уверенно лидирует и в общем зачёте класса внедорожников, опережая ближайшего преследователя — француза Стефана Петеранселя почти на девять минут. Денис Кротов занимает 15-ю строчку, уступая катарцу 2 часа 29 минут.

С трудностями приходится сталкиваться не только россиянам. Так, известный французский гонщик Себастьян Лёб, выступающий на «Пежо», рассказал, что на четвёртом этапе его команда потеряла полчаса из-за трёх проколов колеса.

Ранее на не самую лучшую организацию пожаловался прошлогодний триумфатор «Дакара» Карлос Сайнс — старший. Его автомобиль попал в яму и повредил переднюю подвеску. По словам пилота, препятствие не было прописано в дорожной карте гонки.

«Сейчас у меня немного болит шея. Не уверен, что мы будем продолжать, чтобы помочь команде. Посмотрим, как я буду себя чувствовать перед стартом пятого спецучастка», — приводит слова испанца Marca.

Мотоциклы

Пока у россиян мало что получается и в классе мотоциклов. После четырёх этапов Анастасия Нифонтова занимает 97-ю строчку, а Дмитрий Агошков — 99-ю. Основная борьба развернулась между победителем четвёртого этапа американцем Рикки Брабеком, а также чилийцем Пабло Кинтанильей и австралийцем Тоби Прайсом. При этом неудачу потерпел триумфатор третьего спецучастка француз Ксавье де Сультре.

Квадроциклы

Самой предсказуемой дисциплиной оказалась гонка квадроциклов. Здесь своё лидерство упрочил аргентинец Николас Кавильяссо. Как и в основном зачёте, конкуренцию ему составил его соотечественник Жеремиас Гонсалес Фериоли, чьё отставание составило 34 минуты. Первую тройку замкнул Густаво Гальего.