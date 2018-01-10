Две победы россиян и госпитализация Виллаш-Боаша: итоги четвёртого этапа ралли-рейда «Дакар»

На ралли-рейде «Дакар» завершился четвёртый этап. Победы на нём отпраздновали россияне Сергей Карякин, выступающий на квадроциклах, и Эдуард Николаев из команды «КамАЗ-мастер». На этапе с самым длинным в истории гонки песчаным участком сошли с дистанции многие, в том числе футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш. Об итогах очередного дня «Дакара» — в материале RT.

Очередной этап начинался и заканчивался в перуанском городке Сан-Хуан-де-Маркона, известном как пристанище пингвинов Гумбольдта. Организаторы приготовили марафонцам 330-километровый спецучасток, в котором уместился самый длинный песчаный отрезок в истории гонки — его дистанция составила 100 км.

Именно на нём португалец Андре Виллаш-Боаш, представляющий «Тойоту», и закончил своё выступление. На 165-м километре машина экс-тренера «Зенита», в которой также находился штурман Рубен Фариа, подскочила на дюне и упала передом вниз. Виллаш-Боаш с болями в спине был отправлен в больницу в Сан-Хуан-де-Марконе.

Позже португальский тренер сообщил в своём Instagram, что за его здоровье можно не беспокоиться, а покорением южноамериканских пампасов и пустынь он займётся в следующий раз.

AVB has withdrawn from the Dakar Rally on Day 4 after being hospitalised following a crash. https://t.co/suzvfGlPC2 — Dan Kilpatrick (@Dan_KP) 10 января 2018 г.

«Просто хочу сообщить всем, что я и Рубен в безопасности и вернулись в лагерь. Мы сорвались с дюны и врезались передним бампером. К сожалению, для нас «Дакар» закончился. Повезёт в следующий раз! Спасибо всем за поддержку», — написал Виллаш-Боаш.

Экс-наставник «Зенита» не претендовал на высокий результат на своём дебютном «Дакаре». На первых трёх этапах он занимал 42-е, 45-е и 43-е места соответственно. Перед злополучным четвёртым Виллаш-Боаш шёл 41-м в общем зачёте внедорожников. Португалец мог бы подняться выше за счёт сходов соперников, но в итоге такая участь постигла его самого.

Виллаш-Боаш принял решение участвовать в «Дакаре» после того, как завершил работу в китайском футбольном клубе «Шанхай СИПГ» и привёл его к серебряным медалям чемпионата страны. Португалец всегда интересовался автогонками и собирался вслед за своим дядей преодолеть самый престижный ралли-рейд.

Андре больше увлекается мотоциклами и для своего дебюта хотел выбрать именно этот вид транспорта сразу после того, как ушёл из «Зенита», в 2016 году. Но его знакомый гонщик Алекс Дорингер отговорил его, посоветовав для начала набраться опыта на автомобиле. В будущем Виллаш-Боаш может вернуться в Южную Америку уже в качестве мотоциклиста.

Двойной успех россиян

Российским участникам «Дакара» четвёртый этап принёс только положительные эмоции. Прошлогодний победитель в зачёте квадроциклов Сергей Карякин сумел положить конец «гегемонии» чилийца Игнасио Касале, который до этого момента не знал поражений. Уроженец Екатеринбурга проехал 330-километровый спецучасток на 43 секунды быстрее своего главного конкурента. В общем зачёте картина почти не изменилась: Карякин по-прежнему проигрывает 25,5 минут. Отыграть такое отставание непросто, но впереди ещё десять этапов.

У лидера «КамАЗа» Эдуарда Николаева ситуация ещё более обнадёживающая. Он начинал четвёртый этап лидером с девятиминутным гандикапом по отношению к аргентинцу Федерико Вильягре на Iveco. Николаев не только одержал победу и сохранил первое место в «тотале», но и серьёзно увеличил отрыв. Вильягра потерял много времени под конец спецучастка и в итоге отстал на 37 минут. Для четырёх этапов это очень комфортное преимущество.

🏁 STAGE 4 - TRUCKS 🚚🏁

1. Eduard Nikolaev

2. @coyotevillagra +27'57"

The rest of the field is still fighting in the desert / El resto de la competencia sigue luchando en el desierto.#Dakar2018#DakarPerú2018

More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0pic.twitter.com/dMuUv8v4wT — DAKAR RALLY (@dakar) 9 января 2018 г.

У других пилотов «КамАЗа» дела идут не так хорошо. Экипажам Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева удалось закрепиться в первой десятке, но даже третьему месту, на которое поднялся «МАЗ» Сергея Вязовича, они проигрывают полтора часа. Ещё один российский пилот Антон Шибалов расположился на 14-м месте в общем зачёте.

Сходы фаворитов

Сразу нескольких фаворитов «Дакара» постигла судьба Виллаш-Боаша. Мотоциклист Сэм Сандерленд лидировал перед четвёртым этапом и предпочёл проехать спецучасток с минимальным риском. Но на последнем километре британец налетел на кочку и серьёзно травмировал спину. О том, чтобы одержать вторую подряд победу на «Дакаре», ему придётся забыть.

Французу Сирилю Депре тоже пришлось несладко. Его Peugeot наткнулся на камень и перевернулся. Этот пируэт стоил ему задней подвески. Теперь гонщик может не рассчитывать на возвращение на вторую строчку в генеральной классификации.

Toyota катарца Нассера Аль-Аттии увязла в дюнах, однако олимпийский призёр в стендовой стрельбе всё же смог финишировать. Правда, лидеру «Дакара» Стефану Петеранселю он уже проигрывает не семь минут, а почти час.

Nasser Al-Attiyah finishes stage 4 of the #Dakar2018 with a delay of 54'21. He had to stop twice for 20' 🛠

// @AlAttiyahN termina la etapa 4 del #DakarPerú2018 con un retraso de 54'21. Tuvo que detenerse dos veces durante 20' 🛠 pic.twitter.com/ivI6h2XlcO — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2018

На пятом этапе «Дакара» участники покинут суровые окрестности Сан-Хуан-де-Марконы и отправятся во второй по величине город Перу Арекипу. Спецучасток будет одним из самых коротких на марафоне — 264 км.