Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш рассказал о своём самочувствии после аварии на ралли «Дакар»

Бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» португалец Андре Виллаш-Боаш рассказал о своём самочувствии после аварии на ралли-марафоне «Дакар».

«Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности, с нами всё хорошо, мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и сразу же ударились носом автомобиля», — написал Виллаш-Боаш в Instagram.

Португалец объявил о прекращении выступления на «Дакаре» и выразил благодарность всем, кто поддерживал его.

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш был госпитализирован после аварии на ралли «Дакар».