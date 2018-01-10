Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш рассказал о своём самочувствии после аварии на ралли «Дакар»
Бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» португалец Андре Виллаш-Боаш рассказал о своём самочувствии после аварии на ралли-марафоне «Дакар».
«Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности, с нами всё хорошо, мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и сразу же ударились носом автомобиля», — написал Виллаш-Боаш в Instagram.
Португалец объявил о прекращении выступления на «Дакаре» и выразил благодарность всем, кто поддерживал его.
Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш был госпитализирован после аварии на ралли «Дакар».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.