Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на ралли «Дакар»

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар».

Автомобиль португальца застрял в песках на 165-м километре дистанции. Внедорожник и экипаж пришлось эвакуировать при помощи вертолёта. У Виллаш-Боаша диагностирована травма спины, сообщает Record.

После третьего этапа «Дакара» Виллаш-Боаш находился на 41-м месте в общем зачёте.

Португальский футбольный тренер в ноябре 2017 года завершил работу в клубе «Шанхай СИПГ», который стал вице-чемпионом Китая. С 2014 по 2016 год он руководил санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар-2018».