Лидерство «КамАЗа», экс-тренер «Зенита» за рулём и первые ЧП: в Латинской Америке стартовало ралли «Дакар»

В Латинской Америке стартовал юбилейный, 40-й по счёту ралли-рейд «Дакар». Гонщики проехали по три этапа в пяти классификациях. Лидерство «КамАЗа» Эдуарда Николаева в разряде грузовиков, сгоревший внедорожник Алисии Рейны и дебют в автоспорте бывшего главного тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша — RT подводит итоги первых дней «Дакара».

Грузовики

Действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев не сумел одержать победу на третьем этапе, уступив первое место Федерико Вильягре, но продолжает лидировать в общем зачёте, опережая аргентинца из Iveco почти на девять минут. Помимо Николаева, в десятку из пилотов «КамАЗа» входит также Дмитрий Сотников, который как раз замыкает её с отставанием от партнёра по команде на один час 46 минут. Любопытно, что он, в отличие от коллег, едет на экспериментальном грузовике с 13-литровым двигателем.

Сам Николаев стал третьим на первом этапе и выиграл второй. А вот его партнёрам на том отрезке повезло куда меньше. Так, Айрат Мардеев по ходу второго этапа провалился в песчаную воронку. Для того чтобы вытащить машину, команде потребовалось около 20 минут. В результате Мардеев финишировал лишь 17-м.

«Доехали до злосчастной воронки, очень глубокой. Много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли. По обычной траектории проехать её невозможно — очень рыхлый песок. Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину. Но в надутом пухляке машина завалилась на бок», — цитирует Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастера».

Увязла в песке и машина Антона Шибалова, которую также пришлось вытаскивать совместными усилиями гонщиков «КАМАЗа». Едва не увяз в дюнах и внедорожник Николаева.

«Попали в большую воронку. Не заметили сразу — всё сливается в песках. Так что трудно было не попасть в неё. Выехали из неё с третьего раза», — рассказал Эдуард.

Квадроциклы

Другой действующий чемпион «Дакара» из России Сергей Карякин после второго этапа лишь пару минут уступал чилийцу Игнасио Касале из Casale Racing и был намерен обойти своего основного соперника. Неслучайно россиянин после финиша на предыдущем отрезке напомнил, что мог обогнать конкурента целых пять раз. В понедельник он выехал на участок протяжённостью 504 км Писко — Сан-Хуан-де-Маркона с желанием побеждать.

Однако в пустыне Карякин умудрялся потерять свой навигационный прибор «Иритрак». На поиски Сергей потратил немало времени и пришёл на финиш лишь девятым. Касале же себе подобных ошибок не позволял и выиграл этап. Теперь в общем зачёте Карякин уступает ему не пару минут, а сразу 32. Впрочем, россиянин старается сохранять оптимизм даже в такой ситуации.

«Я уступил 30 минут, потому что потерял свой «Иритрак» — пришлось за ним вернуться. Так что я проехал примерно 20 дополнительных километров, а до этого пытался исправить техническую проблему. Мы продолжим бороться. Это «Дакар»: всё может произойти. Впереди ещё вся гонка. Я продолжу атаковать и бороться, никто не застрахован от проблем. Сегодня проблема была у меня, но завтра может возникнуть у Касале или кого-то ещё. Я не расстроен. Теперь мы знаем, что глушители шума на «Иритраке» — это проблема. Думаю, мы заменим и на более надёжные. Мы продолжим бороться с Касале», — приводит слова Карякина пресс-служба «Дакара».

Nuestro cuatrimotista Alexis Hernández, @321_Hernandez, cierra una notable participación en el tercer día del @dakar 2018, ubicándose en el 2do puesto de la etapa #Pisco-#SanJuanMarcona. ¡Vamos Perú! pic.twitter.com/gLrAho7NtQ — Marca PERÚ (@marcaPERU) 8 января 2018 г.

Внедорожники

В классе внедорожников по итогам трёх этапов лидирует легендарный французский гонщик Стефан Петеронсель, 13-кратный победитель «Дакара». На нынешних соревнованиях он выиграл лишь один этап из трёх, что не мешает 52-летнему спортсмену более чем на три минуты опережать соотечественника по Peugeot Сириля Депре. Почти восемь минут французу уступает выигравший третий этап Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota).

Для испанца Нани Ромы этот отрезок сложился крайне неудачно. Всего за километр до финиша гонщик не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся. Штурман Алекс Харо остался невредим, а Рома получил травмы шеи и головы и после финиша его на вертолёте эвакуировали в больницу. Несмотря на это Нани сумел завершить этап. Теперь ралли для него, вероятно, закончено.

🎥 El vuelco de @NaniRoma a metros de terminar la Etapa 3. Así y todo pudo llegar a más de 25m del ganador del día Nasser Al-Attiyah.#DakarxFOX 🇵🇪🇧🇴🇦🇷 #Dakar2018pic.twitter.com/acSq2MtOeG — Enrico Tornello (@EnricoTornello) 8 января 2018 г.

Ещё меньше повезло аргентинской гонщице Алисии Рейне. Её автомобиль сгорел прямо по ходу третьего этапа. Сама девушка не пострадала, но «Дакар» для неё, разумеется, завершён.

«Сейчас я нахожусь в шоке и не могу в это поверить. Мы завершаем борьбу после всех тех усилий, которые прикладывали в течение года, готовясь к ралли. Не знаю, ждёт ли нас в будущем подобная гонка. Тяжело смириться с такой неудачей, но я должна осознать, что подобное может случиться с каждым и что с нами всё в порядке», — приводит слова Рейны Fox Sports.

"Aparentemente venían perdiendo nafta y dejando una línea de fuego en la arena cuando Dante se da cuenta. No pudieron sacar el mata fuego"



🎙 La palabra de Adrian Farroni, director Deportivo y marido de @AliciaReinaapic.twitter.com/GTD4woMLCW — Alicia Reina (@AliciaReinaa) 8 января 2018 г.

Наибольшее внимание у футбольных болельщиков вызвала, конечно, фигура экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Португальский специалист всегда увлекался автоспортом, а в новом году дебютировал на «Дакаре» в классе внедорожников. Правда, за высокие места футбольный тренер ожидаемо не борется. После трёх этапов он расположился в пятом десятке общего зачёта. Зато Виллаш-Боаш получает удовольствие от происходящего. На дебютном «Дакаре» он поставил себе цель — добраться до финиша.

«Мне пришлось принимать два больших решения. Первое — выбор Рубена Фарии в качестве штурмана. Мы ни за какие позиции в «Дакаре» бороться не будем, хотя он и добивался здесь серьёзных результатов. Высоко ценю его опыт и навигационные навыки. Второе — я выбрал Toyota Overdrive, лучшую машину. У меня лучшая команда, лучший штурман — жаль, я не лучший гонщик. Но у меня достаточно амбиций для того, чтобы добраться до самого конца», — приводит слова Виллаш-Боаша AS.

Присутствует на ралли-рейде и соведущая «Стэн Коллимор Шоу» на RT Мария Командная, которая в декабре прошлого года провела жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира-2018 по футболу вместе с Гари Линекером. По её словам, участие в «Дакаре» может закончиться для ныне безработного Виллаш-Боаша трудоустройством в «ПСЖ».

«Кузен шейха, который принимает участие в «Дакаре», владеет «ПСЖ». В одной команде с шейхом — Андре Виллаш-Боаш. Я, конечно, спросила, разговаривал ли наш шейх с Боашем о том, чтобы тот стал главным тренером ПСЖ — разговоры-то ходят. Шейх загадочно улыбнулся», — написала Командная на своей странице Twitter.

Кузен шейха, который принимает участие в @dakar, владеет ПСЖ. В одной команде с шейхом — Андре Виллаш-Боаш. Я, конечно, спросила, разговаривал ли наш шейх с Боашем о том, чтобы тот стал главным тренером ПСЖ — разговоры-то ходят. Шейх загадочно улыбнулся. — Мария Командная (@komandnaya) 8 января 2018 г.

Мотоциклы

Испанец Хоан Барреда Борт (Honda) уверенно лидировал после двух этапов, однако на третьем столкнулся с серьёзными сложностями на спецучастке и финишировал лишь 24-м с 27-минутным отставанием от Сэма Сандерленда (KTM). Именно британец сместил испанца с вершины общего зачёта. Барреда Борт же опустился сразу на 15-ю строчку классификации.

Мотовездеходы

После трёх этапов лидерство захватил перуанец Хуан Карлос Урибе Рамос («Can-Am»). На втором отрезке он стал вторым, а на третьем одержал победу, более чем на 17 минут опередив француза Патриса Гарруста («Polaris»). Ещё слабее выступили главные конкуренты перуанца Рейналдо Маркес Варела и Анибаль Альяга.