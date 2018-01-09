Лидерство «КамАЗа», экс-тренер «Зенита» за рулём и первые ЧП: в Латинской Америке стартовало ралли «Дакар»

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Борислав Головин
В Латинской Америке стартовал юбилейный, 40-й по счёту ралли-рейд «Дакар». Гонщики проехали по три этапа в пяти классификациях. Лидерство «КамАЗа» Эдуарда Николаева в разряде грузовиков, сгоревший внедорожник Алисии Рейны и дебют в автоспорте бывшего главного тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша — RT подводит итоги первых дней «Дакара».
Лидерство «КамАЗа», экс-тренер «Зенита» за рулём и первые ЧП: в Латинской Америке стартовало ралли «Дакар»
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Грузовики

Действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев не сумел одержать победу на третьем этапе, уступив первое место Федерико Вильягре, но продолжает лидировать в общем зачёте, опережая аргентинца из Iveco почти на девять минут. Помимо Николаева, в десятку из пилотов «КамАЗа» входит также Дмитрий Сотников, который как раз замыкает её с отставанием от партнёра по команде на один час 46 минут. Любопытно, что он, в отличие от коллег, едет на экспериментальном грузовике с 13-литровым двигателем.

Сам Николаев стал третьим на первом этапе и выиграл второй. А вот его партнёрам на том отрезке повезло куда меньше. Так, Айрат Мардеев по ходу второго этапа провалился в песчаную воронку. Для того чтобы вытащить машину, команде потребовалось около 20 минут. В результате Мардеев финишировал лишь 17-м.

«Доехали до злосчастной воронки, очень глубокой. Много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли. По обычной траектории проехать её невозможно — очень рыхлый песок. Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину. Но в надутом пухляке машина завалилась на бок», — цитирует Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастера».

Увязла в песке и машина Антона Шибалова, которую также пришлось вытаскивать совместными усилиями гонщиков «КАМАЗа». Едва не увяз в дюнах и внедорожник Николаева.

«Попали в большую воронку. Не заметили сразу — всё сливается в песках. Так что трудно было не попасть в неё. Выехали из неё с третьего раза», — рассказал Эдуард. 

Квадроциклы

Другой действующий чемпион «Дакара» из России Сергей Карякин после второго этапа лишь пару минут уступал чилийцу Игнасио Касале из Casale Racing и был намерен обойти своего основного соперника. Неслучайно россиянин после финиша на предыдущем отрезке напомнил, что мог обогнать конкурента целых пять раз. В понедельник он выехал на участок протяжённостью 504 км Писко — Сан-Хуан-де-Маркона с желанием побеждать.

Однако в пустыне Карякин умудрялся потерять свой навигационный прибор «Иритрак». На поиски Сергей потратил немало времени и пришёл на финиш лишь девятым. Касале же себе подобных ошибок не позволял и выиграл этап. Теперь в общем зачёте Карякин уступает ему не пару минут, а сразу 32. Впрочем, россиянин старается сохранять оптимизм даже в такой ситуации.

«Я уступил 30 минут, потому что потерял свой «Иритрак» — пришлось за ним вернуться. Так что я проехал примерно 20 дополнительных километров, а до этого пытался исправить техническую проблему. Мы продолжим бороться. Это «Дакар»: всё может произойти. Впереди ещё вся гонка. Я продолжу атаковать и бороться, никто не застрахован от проблем. Сегодня проблема была у меня, но завтра может возникнуть у Касале или кого-то ещё. Я не расстроен. Теперь мы знаем, что глушители шума на «Иритраке» — это проблема. Думаю, мы заменим и на более надёжные. Мы продолжим бороться с Касале», — приводит слова Карякина пресс-служба «Дакара».

Внедорожники

В классе внедорожников по итогам трёх этапов лидирует легендарный французский гонщик Стефан Петеронсель, 13-кратный победитель «Дакара». На нынешних соревнованиях он выиграл лишь один этап из трёх, что не мешает 52-летнему спортсмену более чем на три минуты опережать соотечественника по Peugeot Сириля Депре. Почти восемь минут французу уступает выигравший третий этап Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota).

Для испанца Нани Ромы этот отрезок сложился крайне неудачно. Всего за километр до финиша гонщик не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся. Штурман Алекс Харо остался невредим, а Рома получил травмы шеи и головы и после финиша его на вертолёте эвакуировали в больницу. Несмотря на это Нани сумел завершить этап. Теперь ралли для него, вероятно, закончено.  

Ещё меньше повезло аргентинской гонщице Алисии Рейне. Её автомобиль сгорел прямо по ходу третьего этапа. Сама девушка не пострадала, но «Дакар» для неё, разумеется, завершён.

«Сейчас я нахожусь в шоке и не могу в это поверить. Мы завершаем борьбу после всех тех усилий, которые прикладывали в течение года, готовясь к ралли. Не знаю, ждёт ли нас в будущем подобная гонка. Тяжело смириться с такой неудачей, но я должна осознать, что подобное может случиться с каждым и что с нами всё в порядке», — приводит слова Рейны Fox Sports.

Наибольшее внимание у футбольных болельщиков вызвала, конечно, фигура экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Португальский специалист всегда увлекался автоспортом, а в новом году дебютировал на «Дакаре» в классе внедорожников. Правда, за высокие места футбольный тренер ожидаемо не борется. После трёх этапов он расположился в пятом десятке общего зачёта. Зато Виллаш-Боаш получает удовольствие от происходящего. На дебютном «Дакаре» он поставил себе цель — добраться до финиша.

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«Мне пришлось принимать два больших решения. Первое — выбор Рубена Фарии в качестве штурмана. Мы ни за какие позиции в «Дакаре» бороться не будем, хотя он и добивался здесь серьёзных результатов. Высоко ценю его опыт и навигационные навыки. Второе — я выбрал Toyota Overdrive, лучшую машину. У меня лучшая команда, лучший штурман — жаль, я не лучший гонщик. Но у меня достаточно амбиций для того, чтобы добраться до самого конца», — приводит слова Виллаш-Боаша AS.

Присутствует на ралли-рейде и соведущая «Стэн Коллимор Шоу» на RT Мария Командная, которая в декабре прошлого года провела жеребьёвку финальной стадии чемпионата мира-2018 по футболу вместе с Гари Линекером. По её словам, участие в «Дакаре» может закончиться для ныне безработного Виллаш-Боаша трудоустройством в «ПСЖ».

«Кузен шейха, который принимает участие в «Дакаре», владеет «ПСЖ». В одной команде с шейхом — Андре Виллаш-Боаш. Я, конечно, спросила, разговаривал ли наш шейх с Боашем о том, чтобы тот стал главным тренером ПСЖ — разговоры-то ходят. Шейх загадочно улыбнулся», — написала Командная на своей странице Twitter.

Мотоциклы

Испанец Хоан Барреда Борт (Honda) уверенно лидировал после двух этапов, однако на третьем столкнулся с серьёзными сложностями на спецучастке и финишировал лишь 24-м с 27-минутным отставанием от Сэма Сандерленда (KTM). Именно британец сместил испанца с вершины общего зачёта. Барреда Борт же опустился сразу на 15-ю строчку классификации.

Мотовездеходы

После трёх этапов лидерство захватил перуанец Хуан Карлос Урибе Рамос («Can-Am»). На втором отрезке он стал вторым, а на третьем одержал победу, более чем на 17 минут опередив француза Патриса Гарруста («Polaris»). Ещё слабее выступили главные конкуренты перуанца Рейналдо Маркес Варела и Анибаль Альяга.

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