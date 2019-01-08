Лидерство «КамАЗ-Мастер» и победы фаворитов: в Лиме стартовал ралли-марафон «Дакар»

В столице Перу Лиме стартовал 41-й ралли-марафон «Дакар». Первый этап соревнований обошёлся без неожиданностей. В классе грузовиков лидирует прошлогодний триумфатор Эдуард Николаев. Владимир Васильев пришёл четвёртым в гонках внедорожников. Сергей Карякин стал восьмым в соревнованиях мотовездеходов. Российские мотоциклисты Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков заняли 93-е и 94-е места соответственно.

Грузовики

Действующий победитель соревнований Эдуард Николаев начал защиту своего титула с победы на первом спецучастке ралли «Дакар». Преимущество «КамАЗ-Мастер» над ближайшими преследователями не столь велико — оно составляет лишь 18 секунд — однако уже сейчас можно предположить, что основная борьба за главный трофей, как и в прошлом году, развернётся между российской командой и итальянским Iveco. Второе и третье места заняли её представители Тон ван Генугтен и Федерико Вильягра соответственно.

После завершения гонки Николаев признался, что остался доволен первым этапом, несмотря на то, что экипажу пришлось привыкать к новой машине.

«Я стартовал первый и первый приехал, а это непросто — постоянно держать лидерство. Нужно было стараться не допустить ошибку и ехать быстро. Попробовали взять свой темп с самого начала, но по трассе были сложные места, не могли найти каменистые русла в песках. Организаторы молодцы, интересно сделали трассу», — отметил пилот в эфире телеканала «Россия 24».

Ещё три российских экипажа «КАМАЗ-Мастер», возглавляемые Дмитрием Сотниковым, Андреем Каргиновым и Айратом Мардеевым, заняли пятое, шестое и седьмое места соответственно.

Квадроциклы

В нынешнем году россияне не принимают участие в гонках квадроциклов, однако от этого соревнования не становятся менее интересными. На первом этапе лучшее время показал один из фаворитов — аргентинец Николас Кавильяссо. Он на 3 минуты 55 секунд опередил своего соотечественника Джеремиасо Гонсалеса Фериоли. Третье место занял чех Томас Кубиена.

С серьёзной поломкой на 18-м километре дистанции неожиданно столкнулся ещё один фаворит «Дакара-2019» француз Аксель Дютри. В итоге его отставание от лидера составило более четырёх часов.

Внедорожники

В классе внедорожников также обошлось без сюрпризов. Катарский пилот «Тойоты» Нассер Аль-Аттия преодолел дистанцию за один час одну минуту. В двух минутах от него расположились представители MINI — прошлогодний победитель испанец Карлос Сайнс-старший и поляк Якуб Пшигонски.

Удачно своё выступление на «Дакаре» начал и российский экипаж «Тойоты» под управлением Владимира Васильева. Он показал четвёртое время с отставанием в две минуты 18 секунд. По словам пилота, команда уверенно прошла всю дистанцию, не толкнувшись на своём пути с серьёзными проблемами.

«Этап можно назвать прологом, но это был хороший спецучасток — дюны, речка, и снова небольшие дюны. Сегодняшний песок был ближе к марроканскому. Километре на десятом догнали Терранову, обошли его ходом. Потом видели, как стоял Прокоп. У нас всё было в порядке. Доехали — и хорошо», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Россиянин Денис Кротов, также выступающий на MINI, стал лишь 28-м, уступив Аль-Аттии 12 минут 12 секунд.

Мотоциклы

Испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на «Хонде», стал победителем первого этапа в зачёте мотоциклов. Его ближайший преследователь — чилиец Пабло Кинтанилья — занял вторую строчку с отставанием в одну минуту 34 секунды. Третьим стал американец Рикки Брабек.

Не самым удачным образом спецучасток сложился для россиян. Анастасия Нифонтова финишировала лишь 93-й, а дебютант «Дакара» Дмитрий Агошков — 94-м. После завершения гонки спортсменка призналась, что чувствовала себя неуверенно из-за большого количества дюн на первых километрах дистанции.

«Один раз провалилась после гребня, когда увидела перед собой острую воронку, но кроме трещины на боковом пластике это ничем меня не расстроило. За 10 км до финиша умудрилась немного заплутать, но быстро обнаружив ошибку, собралась с мыслями и нашла правильный путь», — написала Нифонтова в социальных сетях.

Мотовездеходы

В классе мотовездеходов лидерство захватили сразу три гонщика Can-Am. Первое место занял прошлогодний победитель бразилец Рейнальдо Варела, на полторы минуты опередивший чилийца Франсиско Лопеса Контардо. Тройку замкнул испанец Жерар Фаррес Гуэль.

Россиянин Сергей Карякин после первого этапа идёт восьмым. Его отставание от Варелы составляет чуть более пяти минут, однако плотность лидирующей группы позволяет рассчитывать на то, что уже в ближайшие дни ситуация может кардинально измениться.

«Мы вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина, старались ехать аккуратно. Завтра уже будет полноценный этап — свыше 300 километров, после которого уже можно будет начинать о чём-то говорить. Соперники выступили понятно для меня. Они все гонят и упираются по максимуму с первых километров. Восьмое место — не показатель. Я буду вкатываться, где-то ехать быстрее, но не рисковать. В марафонах главное стабильность», — написал Карякин на своей странице в Facebook.

Экипаж Александра Дороссинского показал 22-е время, уступив лидеру 16 минут.