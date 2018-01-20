Испанец Сайнс стал двукратным победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников
Своего ближайшего преследователя, катарского спортсмена Насера Аль-Аттийю из Toyota, испанец опередил почти на 44 минуты. Третий результат в зачёте внедорожников показал другой гонщик Toyota, представитель Южно-Африканской Республики Жиниэль Де Вильерс, уступивший победителю более часа.
🏆 GC - CARS🚗🏆— DAKAR RALLY (@dakar) 20 января 2018 г.
1. @CSainz_oficial
2. @AlAttiyahN +43'40"
3. @TheRealGiniel +1h16'41"
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Для Сайнса эта победа на «Дакаре» стала второй в профессиональной карьере. Ранее он выигрывал престижную гонку в 2010 году.
Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-марафон «Дакар-2018» в зачёте грузовиков.