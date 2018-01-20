Испанец Сайнс стал двукратным победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников

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Испанский гонщик команды Peugeot Карлос Сайнс — старший выиграл ралли-марафон «Дакар-2018», который проходил по территории Южной Америки, в зачёте внедорожников.

Своего ближайшего преследователя, катарского спортсмена Насера Аль-Аттийю из Toyota, испанец опередил почти на 44 минуты. Третий результат в зачёте внедорожников показал другой гонщик Toyota, представитель Южно-Африканской Республики Жиниэль Де Вильерс, уступивший победителю более часа.

Для Сайнса эта победа на «Дакаре» стала второй в профессиональной карьере. Ранее он выигрывал престижную гонку в 2010 году.

Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-марафон «Дакар-2018» в зачёте грузовиков.

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