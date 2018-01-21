Подарок на юбилей: «КамАЗ» стал победителем общего зачёта грузовиков ралли «Дакар»

В аргентинской Кордове завершился 40-й ралли «Дакар». Эдуард Николаев принёс команде «КамАЗ-Мастер» 15-ю победу в зачёте грузовиков, отметив таким образом 30-летие коллектива. Испанец Карлос Сайнс стал двукратным чемпионом в классе внедорожников, а чилиец Игнасио Касале победил в зачёте квадроциклов. Об итогах ралли-рейда — в материале RT.

Грузовики

Юбилейный «Дакар» запомнится российским болельщикам победой гонщика «КамАЗ-Мастера» Эдуарда Николаева. Россиянин смог повторить свой успех годичной давности и снова стал лучшим в зачёте грузовиков. На данный момент в его активе четыре победы в престижном марафоне: три в качестве пилота и одна в качестве механика Владимира Чагина.

Главным соперником лидера российской команды на протяжении всего ралли оставался экипаж аргентинского пилота «Ивеко» Федерико Вильягры. Николаев долгое время лидировал в гонке, однако на 11-м этапе на его машине случилась поломка, которая позволила оппоненту вырваться на первое место. Но сразу по окончании этапа пилот «Ивеко» был оштрафован на 15 минут: на его грузовике оказался порван один из ограничительных ремней, которые устанавливаются для проверки соответствия хода подвески техническому регламенту соревнований. В результате отставание отечественного гонщика сократилось до 1 минуты 7 секунд.

Николаев продолжил наращивать преимущество и уже по итогам следующего, 12-го этапа занимал лидирующую позицию в общем зачёте, опережая Вильягру на одну секунду. Однако на этом неудачи аргентинца не закончились. Организаторы уличили пилота в нарушении правил.

«Федерико Вильягра имел проблемы с электроникой на своей машине, а также останавливался для замены колеса. То ли просчёт по незнанию, то ли намеренное решение — аргентинец сегодня заправлялся с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований», — сообщили в «КамАЗ-Мастере».

Подобные манипуляции позволили Вильягре получить преимущество в скорости вследствие того, что на этап его грузовик вышел с полупустым баком.

Николаев в это время продолжал уверенно идти по дистанции, а аргентинец в ходе предпоследнего этапа ралли принял решение прекратить своё участие в гонке после очередных проблем с автомобилем. После этого у россиянина не осталось конкурентов в борьбе за победу в марафоне и в результате его преимущество над финишировавшим вторым Сергеем Вязовичем из белорусского «МАЗа» составило 3 часа 57 минут 17 секунд.

Другой пилот «КамАЗ-Мастера» Айрат Мардеев занял третье место в генеральной классификации в зачёте грузовиков, экипаж Дмитрия Сотникова стал десятым.

«Счастливые мгновения, мы очень рады, что смогли в первом соревновании года — ралли «Дакар», которое открывает спортивный год на планете, — принести России победу. Счастье безумное! Впереди Олимпиада, хочу пожелать, чтобы российские спортсмены всегда были только первыми, чтобы победный импульс, победный дух от команды «КамАЗ-Мастер» перешёл ко всем нашим ребятам», — сказал в интервью «Р-Спорт» руководитель команды Владимир Чагин.

Команда «КамАЗ-Мастер» в 15-й раз завоевала главный трофей престижного ралли-рейда и достойно отметила свой юбилей — в 2018 году ей исполнилось 30 лет.

По словам основателя «КамАЗ-Мастера» Семёна Якубова, победа на «Дакар-2018» вдвойне ценна.

«В этом году гонка была не в пример жёсткая и с точки зрения трассы, и с точки зрения конкуренции. Честно говоря, не припомню такого напряжения, поэтому победа ценна вдвойне. Тем более что в этом году не только 40 лет «Дакару», но и 30 лет «КамАЗ-Мастеру», да и победа стала 15-й в истории нашей команды. То есть сплошные юбилеи. Заслуженная, тяжёлая, но очень дорогая победа», — рассказал Якубов.

Eduard Nikolaev 🇷🇺 celebrates with @KAMAZmasterTEAM his 4th #DakarRally (one as mechanic)

// E. Nikolaev 🇷🇺 celebra junto a Kamaz su 4to Dakar (uno como mecánico) #Dakar2018pic.twitter.com/uqHSWz04z9 — DAKAR RALLY (@dakar) 21 января 2018 г.

Легковые

В классе внедорожников уверенную победу одержал пилот «Пежо» Карлос Сайнс, во второй раз в карьере одержавший победу в престижной гонке. По ходу ралли потерпели неудачи главные конкуренты испанца, что открыло ему дорогу к чемпионству. С машиной 13-кратного победителя марафона француза Стефана Петеранселя случилась серьёзная поломка в ходе седьмого этапа. Из-за лопнувшего амортизатора он потерял много времени и в итоге сумел занять лишь четвёртое место в общем зачёте.

Ещё один возможный соперник Сайнса — девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб — был вынужден сойти с дистанции из-за травмы штурмана, а его соотечественник Сириль Депре перевернулся в ходе четвёртого этапа. После этого французу было тяжело рассчитывать на высокие места. Он сумел финишировать лишь на 31-й позиции.

В результате второе и третье места заняли пилоты «Тойоты» — катарец Нассер Аль-Аттия и южноафриканец Жиниэль де Вильерс, уступившие лидеру 43 минуты и 1 час 16 минут соответственно.

Примечательно, что команда «Пежо», цвета которой представляют Сайнс, Петерансель, Депре и Лёб, решила прекратить своё участие в ралли-рейде «Дакар» после этого года.

«Этот «Дакар» станет последним для команды, мы бы хотели завершить нашу волшебную кампанию на мажорной ноте», — признался глава «Пежо» Бруно Фамен.

Квадроциклы

Не получилось борьбы и в данном классе. Чемпион 2017 года Сергей Карякин не смог защитить титул, снявшись с марафона из-за травмы. В ходе пятого этапа россиянин упал с транспортного средства и получил перелом лучевой кости руки и трещины в суставе.

«Сегодня, в начале спецучастка на 44 км гонка для меня, к большому сожалению, закончена. При прохождении трассы я сломал руку! Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слёз!» — признался после гонки Карякин.

В его отсутствие лидерство захватил чилиец Игнасио Касале на «Ямахе» и не упустил его до окончания ралли. Его ближайший конкурент — Николас Кавильяссо — уступил ему более полутора часов. Финишировавший третьим Херемьяс Гонсалес Фериоли отстал на 2 часа 8 минут.

Для Касале победа на «Дакаре» стала второй в карьере. В первый раз он стал чемпионом в 2014 году, а также дважды занимал второе место — в 2013 и 2017 годах.

Мотоциклы

В общем зачёте мотоциклов борьба оказалась более напряжённой. Победу одержал Маттиас Валькнер из команды КТМ, опередивший аргентинца Кевина Бенавидеса из «Хонды» на 16 минут 53 секунды. На семь минут больше уступил чемпиону ещё один гонщик КТМ австралиец Тоби Прайс. Одержать победу австрийцу не помешало даже стадо лам, осложнившее мотоциклистам прохождение по дистанции во время седьмого этапа.

Для 31-летнего уроженца Кухля эта победа в «Дакаре» стала первой в карьере. В марафоне он выступает с 2015 года, успев также завоевать серебро в 2017 году.