Уверенное преимущество Николаева, авария с участием легенды и смена лидеров: чем запомнился седьмой этап «Дакара»

В Южной Америке состоялся седьмой марафонский этап ралли-рейда «Дакар» протяжённостью 368 км. Очередная уверенная гонка от Эдуарда Николаева, серьёзная авария с участием легендарного французского пилота Стефана Петеранселя, а также смена лидеров в классе мотоциклов и внедорожников — RT рассказывает, чем запомнился очередной спецучасток ралли-рейда.

Грузовики

После одного дня отдыха «Дакар» возобновился седьмым марафонским этапом от Ла-Паса до Уюни. Отрезок протяжённостью 368 км наконец обошёлся без песчаных дюн, в которых застрял не один участник ралли, но проходил по весьма быстрым дорогам. Однако марафонский статус этапа нёс в себе и одну проблему — согласно правилам, техники вечером не могли прийти на помощь участникам.

К счастью, лидеру в зачёте грузовиков Эдуарду Николаеву она и не понадобилась. Пусть он вновь не смог одержать победу, но тем не менее остался во главе генеральной классификации. Главный преследователь российского экипажа Федерико Вильягра из «Ивеко» сумел сократить отставание от лидера с 52 до 49 минут. Третьим остаётся белорус Сергей Вязович («МАЗ»), отрыв которого от Николаева вырос сразу на 20 минут — два часа и 49 минут. Победу же на седьмом этапе одержал ещё один пилот «Ивеко», голландец Тон ван Генугтен, которому удалось переместиться на пятое место в общем зачёте. На шестую строчку поднялся другой гонщик «КамАЗ-Мастер», Айрат Мардеев, занявший девятое место. А вот Дмитрий Сотников, напротив, вылетел из первой пятёрки. Он как раз не избежал технических проблем. По ходу гонки на его автомобиле пришлось менять турбину, на что ушло полтора часа.

Что же касается Николаева, то он в сражении на финише уступил всего четыре минуты ван Генугтену и две — Вильягре. Таким образом, россиянин остался третьим, пропустив вперёд обоих пилотов «Ивеко». Это был счастливый день для итальянской конюшни.

Легковые

А вот у кого день точно не задался, так это у легендарного гонщика «Пежо» Стефана Петеранселя. К седьмому этапу он подошёл, удерживая лидерство в классе внедорожников. Француз на 27 минут опережал партнёра по команде Карлоса Сайнса, а остальных преследователей — более чем на час. Казалось, переживать Петеранселю не за что, особенно учитывая колоссальный опыт 52-летнего пилота.

Однако в субботу болельщики стали свидетелями того, что на «Дакаре» от неприятностей не застрахованы даже такие легенды, как Стефан.

Отчётный спецучасток он начал сверхуверенно, выбился в лидеры и постепенно увеличивал отрыв от преследователей. Однако на 187-м километре с машиной Петеранселя произошла серьёзная неприятность — лопнул амортизатор. Справиться с проблемой самостоятельно экипажу не удалось, и в результате внедорожник возобновил движение лишь спустя два часа, уступив лидеру более 100 минут. В общем зачёте француз рухнул с первого места на третье.

«Мы ехали по прямой, я увидел стоявший сбоку квадроцикл и ушёл немного в сторону от него, а затем внезапно услышал сильный треск. Оказалось, что вся задняя часть разорвана в клочья. Подвеска, вал трансмиссии, пружины — всё разлетелось на куски», — приводит слова расстроенного Петеранселя официальный сайт «Дакара».

Проблемами партнёра по команде воспользовался Сайнс. Он одержал вторую победу подряд и возглавил классификацию. Испанец на 12 минут опередил Джиниэла де Вильерса из «Тойоты» и на 14 — его партнёра по команде Нассера Салеха Аль-Аттию. Последний переместился на второе место в общем зачёте, но уступает Сайнсу уже более минуты.

Stéphane Peterhansel finishes with a delay of 1h47'56" after his early struggles #Dakar2018

// @s_peterhansel acaba la etapa 7 con un retraso de 1h47'56" después de su accidente #DakarBolivia

More / más info > https://t.co/R0ezQ07YE0pic.twitter.com/f4OS2OqVT7 — DAKAR RALLY (@dakar) 13 января 2018 г.

Квадроциклы

В отсутствие получившего перелом руки Сергея Карякина уверенно лидировать в данном классе продолжает Игнасио Касале. По итогам седьмого этапа он стал лишь третьим, пропустив вперёд Акселя Дютри и Марсело Медейроса, но это не сильно сказалось на позициях лидера. Напротив, Касале увеличил отрыв от Алексиса Эрнандеса в общем зачёте на 20 минут. Соперников разделяет в классификации уже больше часа. Почти полтора проигрывает Игнасио Херемьяс Гонсалес Фериоли, идущий третьим.

Мотоциклы

Зато в классе мотоциклов интрига нарастает. После шести этапов в общем зачёте лидировал Кевин Бенавидес, но на этот раз он приехал на финиш лишь третьим, пропустив вперёд главного соперника — Адриена ван Беверена. В результате француз потеснил аргентинца и в общем зачёте, опередив его на три минуты. Но всех их способен в перспективе задвинуть на второй план Хоан Барреда Борт. Испанец одержал третью победу на нынешнем «Дакаре» и ворвался в тройку генеральной классификации. Теперь он отстаёт от лидера всего на четыре минуты и 45 секунд, а от Бенавидеса — чуть больше чем на минуту.