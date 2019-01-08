Экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар»

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Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар»
  • Reuters

Российский экипаж преодолел дистанцию спецучастка в 84 км между перуанскими городами Лима и Писко за 1 час 9 минут 5 секунд.

Второе и третье места заняли экипажи Iveco под управлением Тона ван Генугтена и Федерико Вильягры соответственно.

В зачёте внедорожников победу одержал Нассер Аль-Аттия, вторым финишировал Карлос Сайнс, а третьим — Якуб Пшигонски. Россиянин Владимир Васильев завершил спецучасток на четвёртом месте.

В зачёте мотовездеходов первым финишировал Рейналдо Маркес Варела, вторым стал Франсиско Лопес Контардо, третьим — Жерар Фаррес Гуэль. Российский гонщик Сергей Карякин завершил первый этап на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб посоревновался в скорости с самолётом.

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