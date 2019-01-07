Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб посоревновался в скорости с самолётом

Короткая ссылка
Титулованный французский гонщик Себастьян Лёб, девять раз выигрывавший чемпионат мира по ралли, посоревновался в скорости с самолётом.
Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб посоревновался в скорости с самолётом
  • Reuters

Мероприятие состоялось в Перу, где в понедельник, 7 января, стартует 41-я версия престижного ралли-рейда «Дакар».

Лёб выступит на «Дакаре» в качестве частного гонщика за рулём автомобиля Peugeot, поскольку заводская команда французского концерна отказалась от участия в предстоящей версии марафона. Лучшим результатом Себастьяна на «Дакаре» является итоговое второе место в классе внедорожников в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Лёб может принять участие в нескольких гонках следующего чемпионата мира по ралли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить