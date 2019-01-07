Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб посоревновался в скорости с самолётом

Титулованный французский гонщик Себастьян Лёб, девять раз выигрывавший чемпионат мира по ралли, посоревновался в скорости с самолётом.

Мероприятие состоялось в Перу, где в понедельник, 7 января, стартует 41-я версия престижного ралли-рейда «Дакар».

Лёб выступит на «Дакаре» в качестве частного гонщика за рулём автомобиля Peugeot, поскольку заводская команда французского концерна отказалась от участия в предстоящей версии марафона. Лучшим результатом Себастьяна на «Дакаре» является итоговое второе место в классе внедорожников в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Лёб может принять участие в нескольких гонках следующего чемпионата мира по ралли.