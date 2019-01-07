Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб посоревновался в скорости с самолётом
- Reuters
Мероприятие состоялось в Перу, где в понедельник, 7 января, стартует 41-я версия престижного ралли-рейда «Дакар».
🤔 Who is faster? @SebastienLoeb or a plane?— DAKAR RALLY (@dakar) 6 января 2019 г.
❤️ for Loeb - RT for the ✈️
🤔 ¿Quién será más rápido @SebastienLoeb o un avión?
❤️ para Loeb - RT para el ✈️#Dakar2019 | @VisitPerupic.twitter.com/PtxIo3uYJI
Лёб выступит на «Дакаре» в качестве частного гонщика за рулём автомобиля Peugeot, поскольку заводская команда французского концерна отказалась от участия в предстоящей версии марафона. Лучшим результатом Себастьяна на «Дакаре» является итоговое второе место в классе внедорожников в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Лёб может принять участие в нескольких гонках следующего чемпионата мира по ралли.