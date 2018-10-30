Удар по репутации: почему «Реал» отправил в отставку главного тренера Лопетеги

Мадридский «Реал» принял решение досрочно разорвать трёхлетний контракт с главным тренером Хуленом Лопетеги, который в июне перешёл в клуб с должности наставника сборной Испании. Главной причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в начале сезона. По мнению руководства клуба, уровень футболистов позволял добиться большего. Временным преемником Хулена Лопетеги станет аргентинец Сантьяго Солари.

Руководство мадридского «Реала» приняло решение отправить в отставку главного тренера Хулена Лопетеги. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного на сайте испанского клуба.

«В команде должны произойти значительные изменения, пока поставленные на нынешний сезон цели ещё достижимы. Совет директоров пришёл к выводу, что результаты и игра команды, восемь футболистов которой были номинированы в 2018 году на «Золотой мяч», не отвечают требованиям клуба. Мы бы хотели поблагодарить Лопетеги и всех членов его тренерского штаба за работу и пожелать им удачи в дальнейшей карьере», — говорится в тексте заявления.

По сообщению пресс-службы «Реала», исполняющим обязанности наставника станет бывший полузащитник мадридцев Сантьяго Солари, возглавлявший «Кастилью». К работе аргентинец приступит уже во вторник. Ранее основным кандидатом на эту должность называли итальянца Антонио Конте, однако переговоры с ним не увенчались успехом.

Лопетеги являлся наставником мадридского клуба с июня 2018 года, став преемником француза Зинедина Зидана. Предыдущим местом его работы была сборная Испании, однако специалиста уволили из национальной команды за сутки до старта чемпионата мира в России. Сообщалось, что причиной отставки стало желание Лопетеги возглавить тренерский штаб «Реала». Клуб уже на следующий день объявил о заключении с ним трёхлетнего контракта. Тогда эта новость была воспринята многими футболистами с большим энтузиазмом.

Тем не менее произошедшие изменения не принесли результатов, на которые рассчитывали поклонники «сливочных». Свой первый антирекорд команда под управлением Лопетеги установила в матче за Суперкубок УЕФА: мадридский «Атлетико» забил в ворота Кейлора Наваса четыре мяча. Такого не происходило ни с одним из предшественников испанского наставника.

В чемпионате Испании дела у «Реала» с самого старта тоже пошли не лучшим образом. К девятому туру Ла Лиги, в котором команда потерпела поражение от «Леванте» со счётом 1:2, их безголевая серия насчитывала четыре матча — около семи часов чистого времени.

Несмотря на относительно успешное выступление мадридцев в Лиге чемпионов, неудачи клуба на внутренней арене продолжались. Последней каплей для руководства стало поражение со счётом 1:5 от главного соперника — «Барселоны». После этого «Реал» опустился на десятую строчку в национальном чемпионате (такого с командой не происходило уже 17 лет) и установил ещё несколько антирекордов. Так, столичная команда первый раз за последние 70 лет не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей и впервые с 2002-го не смогла набрать очки в четырёх гостевых матчах подряд.

Однако одной из возможных причин увольнения наставника стали не только неудовлетворительные результаты, не соответствующие амбициям клуба, но и внутренние разногласия. Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон призвал не обвинять во всех неудачах Лопетеги и его тренерский штаб.

«К сожалению, его увольнение — очередная прихоть президента Флорентино Переса. Если этот специалист был правильным человеком для команды всего четыре месяца назад, он не может просто так стать неугодным. Руководство пригласило его всего за два дня до начала чемпионата мира, чем навредило сборной Испании, а теперь уволило его. Вот в чём проблема», — цитирует функционера портал Fourfourtwo.

По мнению Кальдерона, команде не стоило продавать нападающего Криштиану Роналду, который в августе присоединился к туринскому «Ювентусу».

Под руководством Лопетеги «Реал» провёл лишь 14 матчей. За 89 лет только один наставник мадридцев продержался на своём посту меньшее количество времени — в 2004 году Антонио Камачо был уволен спустя шесть матчей с момента своего назначения.

Несмотря на неоднозначность ситуации, Хулен Лопетеги нашёл в себе силы выразить благодарность руководству команды.

«Я бы хотел поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо игрокам и сотрудникам клуба за их усилия и работу, а также за неизменно хорошее отношение ко мне. Конечно же, спасибо болельщикам за поддержку. И передаю клубу наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — приводит его слова Marca.