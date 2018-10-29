«Реал» официально расторг контракт с Лопетеги

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о досрочном расторжении соглашения с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Испании.

Совет директоров принял такое решение в связи с неудовлетворительными результатами клуба. Исполняющим обязанности наставника команды назначен главный тренер «Кастильи» Сантьяго Солари.

Недавно «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице.

Ранее сообщалось, что Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны».