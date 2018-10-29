«Реал» официально расторг контракт с Лопетеги

Короткая ссылка
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о досрочном расторжении соглашения с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Испании.

Совет директоров принял такое решение в связи с неудовлетворительными результатами клуба. Исполняющим обязанности наставника команды назначен главный тренер «Кастильи» Сантьяго Солари.

Недавно «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице.

Ранее сообщалось, что Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить