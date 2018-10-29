СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попрощался с игроками своей команды после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура испанской Примеры.

Об этом сообщает Marca.

«Прощаюсь с вами, на всякий случай», — сказал специалист, поблагодарив подопечных за совместную работу.

После десяти туров чемпионата Испании «Реал» с 14-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице.

До этого появилась информация, что клуб из Мадрида может возглавить экс-тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте.

Ранее Серхио Рамос заявил, что игроки «Реала» будут до конца поддерживать тренера.