СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны»
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
«Прощаюсь с вами, на всякий случай», — сказал специалист, поблагодарив подопечных за совместную работу.
После десяти туров чемпионата Испании «Реал» с 14-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице.
До этого появилась информация, что клуб из Мадрида может возглавить экс-тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте.
Ранее Серхио Рамос заявил, что игроки «Реала» будут до конца поддерживать тренера.