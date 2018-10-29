СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны»

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Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попрощался с игроками своей команды после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура испанской Примеры.
СМИ: Лопетеги попрощался с футболистами «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает Marca.

«Прощаюсь с вами, на всякий случай», — сказал специалист, поблагодарив подопечных за совместную работу.

После десяти туров чемпионата Испании «Реал» с 14-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице.

До этого появилась информация, что клуб из Мадрида может возглавить экс-тренер лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» Антонио Конте.

Ранее Серхио Рамос заявил, что игроки «Реала» будут до конца поддерживать тренера.

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