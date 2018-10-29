СМИ: «Реал» может отказаться от идеи назначения Конте на пост главного тренера

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Мадридский «Реал» может отказаться от кандидатуры итальянца Антонио Конте, которого изначально рассматривали на пост главного тренера клуба.
СМИ: «Реал» может отказаться от идеи назначения Конте на пост главного тренера
  • Reuters
  • © David Klein

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, переговоры со специалистом были довольно трудными для «Реала». Итальянец потребовал заключения долгосрочного контракта с коллективом из столицы Испании.

После этого руководство королевского клуба решило искать нового претендента. На данный момент на пост главного тренера рассматривается наставник «Кастильи» Сантьяго Солари.

Накануне «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице. 

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Лопетеги будет уволен, а его место займёт Конте.

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