СМИ: «Реал» может отказаться от идеи назначения Конте на пост главного тренера

Мадридский «Реал» может отказаться от кандидатуры итальянца Антонио Конте, которого изначально рассматривали на пост главного тренера клуба.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, переговоры со специалистом были довольно трудными для «Реала». Итальянец потребовал заключения долгосрочного контракта с коллективом из столицы Испании.

После этого руководство королевского клуба решило искать нового претендента. На данный момент на пост главного тренера рассматривается наставник «Кастильи» Сантьяго Солари.

Накануне «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Лопетеги будет уволен, а его место займёт Конте.