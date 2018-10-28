СМИ: Лопетеги будет уволен из «Реала», его место займёт Конте

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги будет уволен с занимаемой должности в ближайшее время.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на Onda Cero, Лопетеги будет уволен уже 28 октября, а на следующий день «Реал» объявит о назначении Антонио Конте наставником команды.

Отмечается, что официальная презентация итальянского специалиста должна состояться в 15:00 мск.

Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. После 10 туров Примеры «Реал» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Лопетеги заявил, что «Реалу» нужно смириться с разгромным поражением от «Барселоны».