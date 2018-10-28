Лопетеги заявил, что «Реалу» нужно смириться с разгромным поражением от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от каталонской «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Примеры.

«Трудно принять такое поражение, тем более в матче с «Барселоной». Было чувство, что «Реал» мог повернуть ход встречи в свою пользу. Соперник был лучше в первом тайме, хоть и не создавал большого количества моментов», — приводит слова Лопетеги Football Espana.

Он отметил, что его команда провела первый тайм значительно лучше, чем второй.

«Этот счёт не отображает то, как развивались события в матче. Однако нам нужно смириться с поражением. Я расстроен, как и все в раздевалке. Это горькая пилюля, но я остаюсь сильным. Сейчас ещё только октябрь. До конца сезона всё можно ещё изменить. Я уверен в команде», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что хет-трик Луиса Суареса помог «Барселоне» разгромить «Реал» в эль-класико.