Лопетеги пожелал «Реалу» успехов в оставшихся матчах сезона

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Испанский специалист Хулен Лопетеги обратился к игрокам и болельщикам мадридского «Реала» после увольнения с должности главного тренера команды.
Лопетеги пожелал «Реалу» успехов в оставшихся матчах сезона
  • Reuters

«Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо игрокам и сотрудникам клуба за их усилия и работу. Конечно же, выражаю благодарность болельщикам за поддержку. И хочу передать клубу наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Лопетеги Marca.

Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. 29 октября он был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды. После десяти туров Примеры «Реал» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отказаться от идеи назначения Антонио Конте на пост главного тренера.

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