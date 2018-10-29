«Важные новости на подходе»: менеджер Нурмагомедова пообещал сделать заявление, от которого «снесёт крышу»

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал появление в ближайшее время новостей, которые «снесут крышу». А фотограф из команды спортсмена выложил в своих соцсетях фотоколлаж с церемонией взвешивания Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера. Сам уроженец Дагестана посетил ОАЭ и встретился с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом.

«Всё зависит от желания Хабиба»

Ближайшее будущее Нурмагомедова является одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств. После исторической победы над Конором Макгрегором перед Хабибом в буквальном смысле слова открыты все дороги, и он волен сам выбирать себе следующего соперника.

Между тем менеджер бойца Али Абдель-Азиз анонсировал «большие новости» касательно российского спортсмена.

«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», — пообещал Абдель-Азиз в Twitter.

We will blow your mind big news coming @TeamKhabib 🔥🔥🔥🙏🏻 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 28 октября 2018 г.

Практически наверняка речь идёт о новом оппоненте Нурмагомедова. В настоящий момент три человека объявили о желании встретиться с Хабибом. Первый — небитый боксёр, экс-чемпион мира Флойд Мейвезер. После боя с Макгрегором американец вновь захотел встретиться с представителем UFC и не скрывает, что намерен заработать на ивенте большие деньги.

Изначально казалось, что разговоры о данном противостоянии — не более чем шутка, но обе стороны уже весьма серьёзно обсуждают детали возможной встречи. Причём, по некоторой информации, она может состояться в России. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о желании провести бой в «Лужниках».

«Всё будет зависеть от желания Хабиба. Со своей стороны федерация готова провести переговоры и сделать всё возможное, чтобы эта встреча состоялась в Москве. Мы считаем, что наши болельщики должны увидеть бой своими глазами. С полной уверенностью могу сказать, что это будет исторический поединок двух непобеждённых спортсменов. А «Лужники» — именно то место, где больше 100 тыс. зрителей смогут прочувствовать настоящий дух этого противостояния», — заявил Кремлёв в интервью RT.

Высказался на данную тему и глава Чеченской Республики, а также большой поклонник единоборств Рамзан Кадыров. Он отметил, что хотел бы провести поединок между Флойдом и Хабибом в Чечне, но усомнился в реальности подобного варианта.

«На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчётам и пониманию, провести бой невозможно. Мейвезер — самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. Хабиб тоже один из лучших бойцов в своём направлении. Для приезда Флойда в Россию и проведения боя нужно минимум $200–250 млн, такие деньги у нас ещё не выплачиваются. Но не думаю, что Хабиб станет с ним боксировать. Нурмагомедов ещё ни разу не проигрывал. Зачем ему это поражение?» — приводит слова Кадырова ТАСС.

При этом политик заявил, что находится с Мейвезером в «братских» отношениях, и поведал о желании американца «построить домик в Чечне».

Сам же Хабиб отметил, что бой с Флойдом в «Лужниках» может собрать на трибунах 100 тыс. зрителей.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберём 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное, в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?» — написал Нурмагомедов в Instagram.

«Нурмагомедов должен встретиться с Фергюсоном»

Впрочем, в UFC, с которым у Хабиба действует контракт, ранее не скрывали, что скептически относятся к возможному бою россиянина с экс-чемпионом мира по боксу. Глава промоушена Дана Уайт даже призвал не обращать внимания на заявления Мейвезера.

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Функционер хочет, чтобы следующим соперником Нурмагомедова стал бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон. Логику промоушена понять можно, ведь бой соперников уже несколько раз переносился из-за травм — и поединок между ними вызовет огромный интерес у болельщиков.

«Как фанат смешанных единоборств, считаю, Хабиб должен встретиться с Фергюсоном. У Тони был чемпионский пояс, но его лишили титула после травмы колена. А в поединке он его никогда не терял. Макгрегор тоже был лишён титула не после поражения, поэтому получил возможность драться за чемпионский пояс. Думаю, именно Тони заслуживает права следующим выйти на титульный бой с Нурмагомедовым», — приводит слова Уайта ESPN.

По другой информации, Хабиб может встретиться с бывшим двукратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. Россиянин признавался, что бой с канадцем является его мечтой. Однако Уайт выступал и против этого поединка.

«Жорж не может перепрыгнуть через всех претендентов и встретиться с Хабибом. Мы не позволим ему это сделать. Если он серьёзно настроен, готов предоставить ему бойца из первой пятёрки рейтинга. В случае победы он сможет претендовать на титульный бой. Пока даже неизвестно, сможет ли Жорж уложиться в весовую категорию», — отмечал глава UFC.

Тем не мене в социальных сетях активно обсуждают возможное противостояние Нурмагомедова и Сен-Пьера. В частности, фотоколлаж с церемонией взвешивания спортсменов выложил у себя в Twitter официальный фотограф команды Хабиба.

«Назови мне место и время»

Наконец, четвёртым потенциальным соперником Хабиба неожиданно стал экс-чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен. Один из сильнейших бойцов планеты в среднем весе долго оставался за пределами самого знакового промоушена мира из-за конфликта с Уайтом. Но в последние дни в СМИ ходят слухи о том, что в ближайшее время американец всё же пополнит состав UFC. Вместо него в азиатский ONE якобы отправится экс-чемпион Деметриус Джонсон.

Аскрен решил эффектно зайти в новый промоушен и с ходу бросил вызов его сильнейшим бойцам Нурмагомедову, Жоржу Сен-Пьеру и братьям Диас.

«Хабиб Нурмагомедов, я готов встретить тебя в полусреднем весе. Нам надо определить лучшего грепплера на планете Земля. Назови мне время и место», — написал Бен.

Впрочем, это противостояние пока выглядит малореальным. Во-первых, Бен официально не подписал контракт с UFC. Во-вторых, они с Хабибом выступают в разных весовых категориях, а в третьих, Аскрену придётся провести несколько поединков, чтобы получить шанс противостоять чемпиону.

Однако некоторые, например чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, считают, что американец способен побить Нурмагомедова.

«Хабиб хорош, но он никогда не встречался с такими соперниками, как Бен. Он никогда не бился и с таким бойцом, как Майкл Чендлер. Эти ребята уничтожат его. Чендлер очень интенсивен в бою, и у него отличная ударная работа. У Бена же другой стиль, он очень цепкий и сильный. Возможно, его борьба своеобразна. Но никто, кроме него, не умеет так сближаться и выбирать выгодную позицию», — приводит слова Вудли BJPenn.

Встреча с Эрдоганом и похвала Салаху

Сам Хабиб провёл последние дни в Объединённых Арабских Эмиратах. В Дубае россиянин встретился с экс-чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Баду Джеком.

«Я не самый большой фанат смешанных единоборств, но большой фанат этого брата-мусульманина и тех идей, которые он отстаивает», — подписал совместное фото шведский боксёр гамбийского происхождения в Twitter.

Также Нурмагомедов уважительно высказался о карьере другого известного спортсмена-мусульманина — футболиста Мохамеда Салаха.

«Я никогда не встречался с Мохамедом раньше, но слежу за ним. Салах — отличный игрок, нужно больше таких людей, чтобы отражать нашу мораль. Он сделал себе имя, потому что был дисциплинирован. Я чувствую, что с ним Аллах. Новое поколение нуждается в тех, кто похож на Салаха, чтобы знать, как нужно оставаться скромным, несмотря на богатство и популярность. Он — легенда. Я восхищаюсь им и восхищаюсь моралью, которую он распространяет в Европе», — сказал Нурмагомедов египетскому изданию Kingfut.

Позже Хабиб отправился в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обменялись рукопожатиями и немного поговорили.