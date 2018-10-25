Кремлёв рассказал о перспективах проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер в Москве

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал информацию о том, что следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может состояться на московском стадионе «Лужники».

«Всё будет зависеть от желания Хабиба. Со своей стороны федерация готова провести переговоры и сделать всё возможное, чтобы эта встреча состоялась в Москве. Мы считаем, что наши болельщики должны увидеть бой своими глазами. С полной уверенностью могу сказать, что это будет исторический поединок двух непобеждённых спортсменов. А «Лужники» — именно то место, где больше 100 тыс. зрителей смогут прочувствовать настоящий дух этого противостояния», — заявил Кремлёв в интервью RT.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле откроется спортивный центр имени Хабиба Нурмагомедова.