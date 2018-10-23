В Нижнем Тагиле появится центр единоборств имени Нурмагомедова

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В Нижнем Тагиле появится центр единоборств, который будет назван в честь чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
В Нижнем Тагиле появится центр единоборств имени Нурмагомедова
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«Хабиб выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Сообщается, что появятся ещё несколько центров единоборств, которые будут названы именами известных российских спортсменов.

В настоящее время Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. В начале октября он защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором, победив его удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Макгрегор поделился размышлениями о бое с Нурмагомедовым.

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