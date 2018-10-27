Экс-чемпион Bellator вызвал Нурмагомедова на бой

Непобеждённый чемпион промоушена ONE Championship в полусреднем весе американец Бен Аскрен, который также являлся обладателем титула Bellator, бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб Нурмагомедов, я готов встретиться с тобой в полусреднем весе, чтобы выявить лучшего борца на планете. Ты только назови мне время и место», — написал Аскрен в своём Twitter.

And @TeamKhabib I’ll meet you at 165 to determine the best MMA grappler on planet earth! You just name the time and send location. — Ben Askren (@Benaskren) 26 октября 2018 г.

Аскрен также бросил вызов ещё нескольким известным представителям MMA. За свою карьеру в смешанных единоборствах он одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее боец UFC Лобов выразил мнение, что Макгрегор заслуживает незамедлительного реванша с Нурмагомедовым.