Экс-чемпион Bellator вызвал Нурмагомедова на бой

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Непобеждённый чемпион промоушена ONE Championship в полусреднем весе американец Бен Аскрен, который также являлся обладателем титула Bellator, бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Экс-чемпион Bellator вызвал Нурмагомедова на бой
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

«Хабиб Нурмагомедов, я готов встретиться с тобой в полусреднем весе, чтобы выявить лучшего борца на планете. Ты только назови мне время и место», — написал Аскрен в своём Twitter.

Аскрен также бросил вызов ещё нескольким известным представителям MMA. За свою карьеру в смешанных единоборствах он одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее боец UFC Лобов выразил мнение, что Макгрегор заслуживает незамедлительного реванша с Нурмагомедовым.

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