Экс-чемпион Bellator вызвал Нурмагомедова на бой
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- AFP
«Хабиб Нурмагомедов, я готов встретиться с тобой в полусреднем весе, чтобы выявить лучшего борца на планете. Ты только назови мне время и место», — написал Аскрен в своём Twitter.
And @TeamKhabib I’ll meet you at 165 to determine the best MMA grappler on planet earth! You just name the time and send location.— Ben Askren (@Benaskren) 26 октября 2018 г.
Аскрен также бросил вызов ещё нескольким известным представителям MMA. За свою карьеру в смешанных единоборствах он одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения.
6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Ранее боец UFC Лобов выразил мнение, что Макгрегор заслуживает незамедлительного реванша с Нурмагомедовым.