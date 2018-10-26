Лобов считает, что Макгрегор заслуживает незамедлительного реванша с Нурмагомедовым

Партнёр бойца UFC Конора Макгрегора по команде Артём Лобов заявил, что ирландец заслуживает незамедлительного второго поединка с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор заслуживает подраться с ним ещё раз. Он приносит много денег UFC, даже Хабиб заработал больше всего денег за карьеру, так почему не дать ирландцу ещё один шанс? Конор всегда готов драться, он настоящий боец — дайте ему ещё один поединок с Хабибом», — приводит слова Лобова MMAJunkie.

6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов благодаря удушающему приёму победил Макгрегора в бое за звание чемпиона мира в лёгком весе.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов заработает на продаже платных трансляций UFC.