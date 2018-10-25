Нурмагомедов заработает на продаже платных трансляций UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получит процент от продаж платных трансляций турнира UFC 229. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение вернуть российскому бойцу удержанную половину гонорара за титульный бой с Конором Макгрегором. Однако временное отстранение от участия в боях UFC было продлено до 10 декабря, когда состоится очередное слушание комиссии.

6 октября Нурмагомедов удушающим приёмом в четвёртом раунде победил Макгрегора в бое за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После окончания поединка российский боец выпрыгнул из октагона в зал, спровоцировав тем самым массовую драку с участием команд обоих спортсменов.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о перспективах проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер в Москве.