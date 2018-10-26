Право на реванш: есть ли у Макгрегора шанс на ответный поединок с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор никогда не отказывался от боёв и помог UFC заработать круглую сумму, поэтому он достоин провести ответный поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Такого мнения придерживается партнёр ирландца Артём Лобов. Между тем менеджер россиянина Али Абдель-Азиз считает, что Макгрегору следует сосредоточиться на продаже виски и забыть о реванше. Может ли состояться ещё один бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях с Нурмагомедовым — в материале RT.

Турнир UFC 229 дал ответ на вопрос, который несколько лет волновал всех поклонников смешанных единоборств — кто является сильнейшим легковесом мира на данный момент. Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в данной весовой категории. Кроме того, манера, в которой российский боец добился успеха, фактически снимала все вопросы относительно целесообразности проведения незамедлительного матча-реванша.

Однако такого мнения придерживаются далеко не все. Так, один из членов команды Макгрегора, российско-ирландский атлет Артём Лобов, считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заслужил право в самое ближайшее время вновь сойтись с Нурмагомедовым в октагоне.

«Я думаю, что этот бой имеет смысл. Благодаря Конору UFC заработал много денег. То же самое касается и Хабиба, который получил намного больше, чем когда-либо ранее», — цитирует Лобова MMA Junkie.

Как считает Лобов, умение ирландца привлекать огромный интерес к каждому своему появлению в клетке и монетизировать его — это не единственная причина, по которой следует предоставить Макгрегору право на ответный поединок с действующим чемпионом.

«Конор — тот парень, который всегда принимает бои, хотя ему часто меняли соперников. И он, даже глазом не моргнув, всегда соглашался на поединок. Никаких проблем! Настоящий боец и мужчина. Так что дайте ему этот шанс», — заявил Лобов.

Партнёр Макгрегора по команде не стал отрицать, что в ходе подготовки к UFC 229 ирландец допустил много ошибок и для их исправления ему придётся много тренироваться. К слову, в случае возможного отстранения Нурмагомедова за драку после боя, у Конора вполне может появиться столь необходимое ему время.

Однако угроза дисквалификации нависла не только над Нурмагомедовым, но и над самим Макгрегором. Как стало известно ранее, судьба обоих атлетов будет решаться на слушании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое пройдёт 10 декабря. До настоящего момента оба спортсмена временно отстранены от боёв.

Также по теме «Это станет для меня уроком»: Макгрегор разобрал ход боя с Нурмагомедовым Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проанализировал поединок за титул UFC в лёгком весе с Хабибом Нурмагомедовым. Второй раунд...

Но если сторонники Макгрегора уверены в том, что ирландский боец достоин реванша, то представители противоположного лагеря считают иначе. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз в весьма резкой форме высказал своё мнение относительно организации ответного поединка.

«Ты не получишь бой-реванш. Открой алкогольный магазин и сосредоточься на продаже виски, особенно после всего, что ты наговорил. Просто заткнись и двигайся дальше», — написал Абдель-Азиз на своей официальной странице в Instagram.

Судя по всему, во второй встрече с Макгрегором не заинтересован и сам Нурмагомедов. Так, ранее в сети появилась информация, согласно которой он отказался от $15 млн за реванш с Конором. Подтвердил это и дядя Хабиба Алекс.

«Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Они со старта предложили ему $15 млн, если он согласится. Но Хабиб сказал нет. Он хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — цитирует родственника Нурмагомедова «Чемпионат».

Однако впоследствии информацию о $15 млн за бой-реванш с Макгрегором опроверг как сам Нурмагомедов, так и президент UFC Дана Уайт. Глава промоушена назвал данные сведения «чушью», а Хабиб согласился с тем, что ситуация «начинает выходить из-под контроля» и в СМИ появляется слишком много неподкреплённых фактами данных.

Но даже если Нурмагомедов лично не отказывался от проведения реванша, все его действия показывают, что он не настроен на очередную встречу с Макгрегором. Об этом можно судить хотя бы по желанию россиянина организовать поединок с Флойдом Мейвезером — младшим, о чём он признался в своём видеообращении в Instagram.

Но сейчас подобный ход развития кажется маловероятным, в виду действующего контракта между Хабибом и UFC. Безусловно, россиянину эта схватка может принести ранее невиданный гонорар, но Абсолютный бойцовский чемпионат вряд ли захочет отпускать одного из своих чемпионов в свободное плавание.

Вероятнее всего, UFC дождётся решения NSAC, после чего будет планировать очередной бой для Нурмагомедова. И не исключено, что выбор организации падёт именно на Макгрегора. В конце концов, ирландец остаётся самым популярным представителем смешанных единоборств в мире, а также первым в истории чемпионом промоушена в двух весовых категориях. Фактически, к бою с Хабибом он подходил в статусе бывшего обладателя пояса, который был лишён его, но не уступил в схватке, что даёт ему лишние основания для предоставления реванша.

Стоит напомнить, что UFC довольно бережно относится к своим бывшим чемпионом и зачастую идёт им навстречу в вопросе организации незамедлительной ответной встречи. И эта практика особенно применима к тем бойцам, которые способствовали увеличению популярности компании.

Бой-реванш после поражения получил бразилец Андерсон Силва, который на протяжении семи лет удерживал титул в среднем весе и был одним из самых известных спортсменов мира. Такое же право предоставлялось его обидчику Крису Уайдмену, Кейну Веласкесу и Ронде Раузи, однако они по разным причинам отказались от предложенной возможности.

Также по теме «Хабиб слишком упёртый, чтобы сдаться»: состоится ли бой Нурмагомедова с Мейвезером Глава UFC Дана Уайт призвал не обращать внимание на разговоры о возможном бое между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом...

Весьма показателен пример такого известного атлета как Жорж Сен-Пьер. Как и Силва, канадец длительное время являлся чемпионом UFC и одним из флагманов компании, но в 2013-м году решил покинуть смешанные единоборства. До момента его возвращения четыре года спустя он успел несколько раз жёстко высказаться в отношении промоушена, а также поспособствовать созданию профсоюза бойцов, против которого выступал сам Уайт, но даже это не помешало ему с ходу получить титульный поединок, да ещё и в другой весовой категории.

Но стоит отметить, что UFC не всегда так снисходительно относилось к бывшим чемпионам. Существует немало примеров, когда они не получали возможности сразу отомстить своим обидчикам и были вынуждены пробираться на вершину через претендентские поединки. Достаточно вспомнить пример действующего обладателя пояса в наилегчайшем весе Ти Джея Диллашоу. После поражения от Доминика Круза ему пришлось провести две схватки, чтобы получить шанс вернуть себе утерянное звание. Не были награждены незамедлительным реваншем Фабрисиу Вердум, Стипе Миочич и Джонни Хендрикс, которого много критиковали за незрелищную манеру ведения боя.

В свете этого, перспективы Макгрегора на проведение ответного поединка являются весьма реальными, но не гарантированными. Вполне вероятно, что UFC дадут ирландцу дополнительное время на подготовку или даже заставят провести поединок с одним из представителей топ-10 лёгкого веса, чтобы быть уверенными в кондициях Конора. Ведь по итогам схватки с Нурмагомедовым многие отмечали, что тот смотрелся довольно неубедительно даже в тех аспектах, где на бумаге должен был доминировать.

В это время Нурмагомедов может провести долгожданный поединок с Тони Фергюсоном, который давно заслужил право побороться за чемпионское звание. В пользу организации этой схватки говорят, как впечатляющая победная серия американца из 11 боёв, так и солидная предыстория. Ранее UFC четырежды пытался организовать встречу между двумя атлетами, но каждый раз бой отменялся ввиду травмы одного из участников.